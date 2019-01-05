Aile hekimlerince 24 Haziran 2018 seçim döneminde "yatağa bağımlılığı kalıcıdır" ibareli rapor düzenlenen kişilerin 31 Mart yerel seçimlerinde seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için tekrar rapor düzenlenmeyecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde engelli ve yatağa bağımlı hastalar için yürütülecek "seyyar sandık" uygulamasına ilişkin esasları içeren genelge yayımlandı.

Buna göre, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 4-17 Ocak arasında ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvurulacak.

"Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı aile hekimlerince düzenlenecek sağlık raporlarında, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, kalıcı olup olmadığı, yatağa bağımlılık süreci belirtilecek. Raporlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenecek, tereddüt halinde ise barkod kontrolü ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılacak.