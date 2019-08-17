Sağlık Bakanlığınca, İstanbul veya Çanakkale liman sahası içinde yük ve yolcu indirip bindiren ve transit gemi sağlık resmi ödeyen gemiler için demirleme süresi en fazla 168 saat olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığınca uluslararası giriş noktaları, havaalanı, hudut kapıları ve gemilere ilişkin yönetmeliklerin mevzuata uygun hale getirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.