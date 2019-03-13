HABER

Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a 7 ambulans

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı'nca Van İl Ambulans Servisi Başhekimliğine gönderilen tam donanımlı 7 ambulans, törenle hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a 7 ambulans

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nca Van İl Ambulans Servisi Başhekimliğine gönderilen tam donanımlı 7 ambulans, törenle hizmete girdi. Ambulanslar, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla ilçelere teslim edildi.
Van 112 Komuta Merkezi önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, AK Parti Van milletvekilleri, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahadır Öndeş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Onur Mahmutoğlu ve sağlık personeli katıldı.
Vali Bilmez, 112 Komuta Merkezi'nin yeni ambulanslarla daha da güçlendiğini söyledi. Vali Bilmez, "Bugün artık helikopter ambulanstan, zırhlı ambulansa, paletli ambulanstan her türlü araca sahibiz. Yeni alınan ambulansları Erciş, Çaldıran, Özalp, Gürpınar, Bahçesaray ve Başkale ilçelerimize teslim edeceğiz. Ayrıca Doğu Anadolu’da sadece Erzurum’da olan yeni doğan acil müdahale ambulansı da bize verildi. Sağlıkta ciddi bir noktadayız. Ama daha ihtiyaçlarımız var. Milletvekillerimizin Ankara’daki girişimleri sonucu eksik olan branş doktorlarımız da tamamlanacak. Van'a ve çevresindeki il ve ilçelere sağlık hizmetleri en iyi şekilde vermeye çalışacağız. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu araçların ilimize kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah çok ihtiyaç duymayız çok kullanmayız. Emeği geçen Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, il sağlık müdürümüze teşekkür ederim" dedi.
AK Parti Van milletvekilli İrfan Kartal ise Sağlık Bakanı ve yardımcılarıyla yapılan görüşmelerde Van'a sağlık hizmetleri yönünde pozitif ayrımcılık yapılacağı sözünü aldıklarını ifade etti. Türkiye genelinde doktor eksiği olduğunun bildiklerini dile getiren Milletvekili Kartal, bu eksikliğin Van’da giderilmesi için yoğun bir çalışma yürüteceklerini dile getirdi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da 2002 yılında Van genelinde 4 ambulansla hizmet verildiğini, bu sayının bugün itibariyle 98’e ulaştığını söyledi. Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, açılış kurdelesini birlikte kesti. Tören, Vali Mehmet Emin Bilmez’in yeni ambulansların anahtarlarını teslim etmesiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a 7 ambulansSağlık Bakanlığı'ndan Van'a 7 ambulansSağlık Bakanlığı'ndan Van'a 7 ambulansSağlık Bakanlığı'ndan Van'a 7 ambulans

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
Hekimlerin yarısı hipertansiyonHekimlerin yarısı hipertansiyon
Böbrek hastalığında ürkütücü rakam: 10 milyon kişi hastaBöbrek hastalığında ürkütücü rakam: 10 milyon kişi hasta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.