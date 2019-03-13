Sağlık Bakanlığı'ndan Van'a 7 ambulans

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nca Van İl Ambulans Servisi Başhekimliğine gönderilen tam donanımlı 7 ambulans, törenle hizmete girdi. Ambulanslar, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla ilçelere teslim edildi.

Van 112 Komuta Merkezi önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, AK Parti Van milletvekilleri, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahadır Öndeş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Onur Mahmutoğlu ve sağlık personeli katıldı.

Vali Bilmez, 112 Komuta Merkezi'nin yeni ambulanslarla daha da güçlendiğini söyledi. Vali Bilmez, "Bugün artık helikopter ambulanstan, zırhlı ambulansa, paletli ambulanstan her türlü araca sahibiz. Yeni alınan ambulansları Erciş, Çaldıran, Özalp, Gürpınar, Bahçesaray ve Başkale ilçelerimize teslim edeceğiz. Ayrıca Doğu Anadolu’da sadece Erzurum’da olan yeni doğan acil müdahale ambulansı da bize verildi. Sağlıkta ciddi bir noktadayız. Ama daha ihtiyaçlarımız var. Milletvekillerimizin Ankara’daki girişimleri sonucu eksik olan branş doktorlarımız da tamamlanacak. Van'a ve çevresindeki il ve ilçelere sağlık hizmetleri en iyi şekilde vermeye çalışacağız. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu araçların ilimize kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah çok ihtiyaç duymayız çok kullanmayız. Emeği geçen Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, il sağlık müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Van milletvekilli İrfan Kartal ise Sağlık Bakanı ve yardımcılarıyla yapılan görüşmelerde Van'a sağlık hizmetleri yönünde pozitif ayrımcılık yapılacağı sözünü aldıklarını ifade etti. Türkiye genelinde doktor eksiği olduğunun bildiklerini dile getiren Milletvekili Kartal, bu eksikliğin Van’da giderilmesi için yoğun bir çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da 2002 yılında Van genelinde 4 ambulansla hizmet verildiğini, bu sayının bugün itibariyle 98’e ulaştığını söyledi. Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, açılış kurdelesini birlikte kesti. Tören, Vali Mehmet Emin Bilmez’in yeni ambulansların anahtarlarını teslim etmesiyle son buldu.