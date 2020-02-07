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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 18:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatının geçici süre için durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye'ye çalışmaya gelen Çinliler ise 14 gün boyunca tetkiklere tabi tutulacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni koronavirüsle ilgili alınan ek önlemleri açıkladı.

Hayvandan insana bulaşan koronavirüsün hangi hayvandan kaynaklandığının henüz net olarak bilinmediğine dikkat çeken Koca, "Çin'den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süreyle durdurulması kararı alındığını" bildirdi. Koca, ithalatı durdurulan ürünler arasında kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumuşakçalar, hayvansal yağlar ve benzeri ürünlerin bulunduğunu kaydetti.

Uygulamaya sokulacak yeni önlemler arasında Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının kontrol ve tetkikleri de bulunuyor. Koca, söz konusu Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılacağını, iletişim bilgilerinin il sağlık müdürlüklerine bildirileceğini, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması sonrasında Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

Şüpheli vaka yok

Ocak ayında Çin uçuşları için başlatılan termal kamera taramalarını genişlettiklerini belirten Koca, iki gün önce başlatılan uygulamayla tüm uluslararası havalimanlarında yurt dışından gelen tüm yolcuların tarandığını, 17 havalimanındaki taramalarda herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı, Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantinaya alınan Türk vatandaşları arasında da koronavirüse rastlanmadığını açıkladı. Koca, Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını kaydetti.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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