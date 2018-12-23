HABER

Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi uygulamalarına destek

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.12.2018 13:05 | Son Güncelleme

Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı: - "Ülkemizde sayısı hızla artan ve gitgide gelişen obezite cerrahisinin bu konuda yeterli eğitimi olan cerrahlar tarafından yapılması ve ameliyata bağlı oluşabilecek komplikasyonların tedavilerinin yapılabileceği hastanelerde yapılması; hem ameliyata bağlı komplikasyonların önlenmesine hem de hasta kayıplarının çok azalmasına sebep olacaktır" - "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan her türlü çalışmaya Türk Obezite Cerrahisi Vakfı olarak memnuniyetle destek vereceğimizi bildiririz"

Türk Obezite Cerrahisi Vakfı (TOCV) Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, Sağlık Bakanlığı tarafından obezite cerrahisine ilişkin yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini bildirdi.

Banlı, Vakıf adına, dün bazı basın yayın organlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in obezite cerrahisine yönelik değerlendirmelerinin yer aldığı haber üzerine yazılı açıklama yaptı.

Obezite cerrahisinde hekim bilgisi ve tecrübesinin çok önemli olduğuna ve yanlış uygulamaların hayati risk taşıdığına dikkati çeken Banlı, bu yönde yapılan açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Banlı, şunları kaydetti:

"Sayın Tekin yaptığı açıklamada, ülkemizde obezite ameliyatlarının giderek arttığını ancak ameliyatların yeterli eğitimi ve deneyimi olmayan hekimler tarafından da zaman zaman yapılabildiğini ve obezite cerrahisi ile ilgili ortaya çıkan sorunları dile getirerek, çok önemli bir soruna parmak basmıştır. Bakanlığımızın sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar başlattığını biliyor ve yakından takip ediyoruz. Bu konuda Türk Obezite Cerrahisi Vakfı olarak her türlü desteğe hazırız.

Ülkemizde sayısı hızla artan ve gitgide gelişen obezite cerrahisinin bu konuda yeterli eğitimi olan cerrahlar tarafından yapılması ve ameliyata bağlı oluşabilecek komplikasyonların tedavilerinin yapılabileceği hastanelerde yapılması; hem ameliyata bağlı komplikasyonların önlenmesine hem de hasta kayıplarının çok azalmasına sebep olacaktır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan her türlü çalışmaya Türk Obezite Cerrahisi Vakfı olarak memnuniyetle destek vereceğimizi bildiririz."
\

- Obezite mücadelesinde "veri tabanı" önerisi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, "Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu"na obeziteyle mücadeleye ilişkin rapor sunmuştu.

Raporda, obeziteyle mücadelede, obezite cerrahisi sayısındaki artış, doğru kayıt altına alınamama, korunma ve tedavinin disiplinize edilememesi gibi sorunlar yer almıştı.

Raporda, obezitede mücadele için ulusal obezite cerrahisi veri tabanı oluşturulması, tüm obez hastalar ve tedavi sonuçlarının kayıt altına alınması, insidans belirlenmesi, açılan obezite merkezlerinde hekimlerin ve merkezlerin performans değerlendirmesinin yapılması ve obezite merkezlerinin çok ciddi çalıştırılarak hastaların ameliyatsız zayıflamasının sağlanması, ameliyatsız tedavi yapan obezite merkezlerinin Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) geri ödeme sistemine esas teşkil etmesi önerilmişti.

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne ilgiGeleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne ilgi
Çocuklarınıza kefir içirmeniz için 10 neden!Çocuklarınıza kefir içirmeniz için 10 neden!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
obezite cerrahisi Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Türk Obezite Cerrahisi Vakfı

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Kilosu yüzünden yatağa bağımlıydı! İşte mucize değişim

Kilosu yüzünden yatağa bağımlıydı! İşte mucize değişim

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte çocukların kefir içmesi için 10 neden

Çocuklarınıza kefir içirmeniz için 10 neden!

Televizyon programları insanlar için oyun alanı oldu

Sosyal medya davranış bozukluğuna mı yol açıyor?

Kilo verememenizin nedeni hormonlar olabilir!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Yılbaşı sofrasına ve ertesi güne dikkat!

Yılbaşı sofrasına ve ertesi güne dikkat!

Kış depresyonu kadınlarda daha fazla görülüyor!

Kadınlar dikkat! Kışın daha fazla görülüyor

Cinsellikle ilgili sorununuz varsa nedeni bu olabilir! Artık sık görülüyor

Cinsellikle ilgili sorununuz varsa nedeni bu olabilir! Artık sık görülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.