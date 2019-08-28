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Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel atama sonuçları açıklandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının KPSS puanıyla 12 bin sözleşmeli personel alımı atamaları gerçekleştirildi.ÖSYM, resmi sosyal medya hesabı üzerinden KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının KPSS puanıyla 12 bin sözleşmeli personel alımı atamaları gerçekleştirildi.
ÖSYM, resmi sosyal medya hesabı üzerinden KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM tarafından 6 bini 835 hemşire, bin ebe, 3 bin sağlık teknisyen ve teknikeri olmak üzere toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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