Sağlık Bilimleri Üniversitesi beyin göçünü tersine çevirecek

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, moleküler biyoloji ve genetik, moleküler onkoloji, moleküler tıp, nanotıp, kişiselleştirilmiş tıp, rejeneratif tıp, nörobiyoloji, biyoinformatik, biyoteknoloji, biyomühendislik ve biyomalzeme gibi alanlarda başarı yakalamış uluslararası projeleri ve bilim insanlarını Türkiye’ye transfer etmek üzere harekete geçti. Uluslararası tanınırlığı olan bilim adamlarını bünyesine katarak tersine beyin göçüne de katkı sağlamayı planlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, dünyanın en iyi bilim dergileri arasında gösterilen ‘Nature’ ve ‘Science’ dergilerine ilan verdi. İlanı kısa bir süre önce yayınlamalarına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, başvuruları akademik niteliklerine, uluslararası deneyimlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine bakarak değerlendireceklerini ve uygun bulunanları da üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma yapmak ve yerli akademik personel yetiştirmek üzere istihdam edeceklerini söyledi.

Başvurular arasında Amerika, Avustralya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin en saygın üniversitelerinden mezun olmuş ve dünyanın farklı üniversitelerinde tecrübe kazanmış çok sayıda akademisyen bulunduğuna dikkat çeken Rektör Erdöl şunları söyledi: "Dünyada adeta beyin avcılığı yapan bazı ülkeler var. Maalesef en parlak beyinlerimizi yıllarca bu ülkelere kaptırdık, kaptırmaya da devam ediyoruz. Sadece ABD'de 5 bine yakın Türk bilim insanı hem yaptıkları bilimsel çalışmalar hem de geliştirdikleri tıbbi yöntemlerle bilim dünyasında çığır açıyorlar. Beyin avcısı ülkeler arasında Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batı ülkeleri başı çekiyor. Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreklilikle beyin göçünün durdurulmasına, yuvaya dönüşün hızlandırılmasına dikkat çekerek ve önce kendi bilim insanlarımızı, ardından dünyanın bilim çevrelerini Türkiye'ye çekmeyi başarmamız gerektiğini ifade etmektedir." "NATURE VE SCİENCE DERGİLERİNE İLAN VERİLDİ" Şu ana kadar yaklaşık 60 başvuru aldıklarını vurgulayan Rektör Erdöl, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyetleri doğrultusunda harekete geçtik. İnsanımızın donanımını artırmak, donanımlı insanımızı başka ülkelere kaptırmamak, bilakis tersine beyin göçü sağlamak amacıyla dünyanın en iyi bilim dergileri arasında gösterilen ‘Nature’ ve ‘Science’ dergilerine ilan vererek uluslararası projeleri ve bilim insanlarını ülkemize davet ettik. Amerika, Rusya, Malezya, Singapur, Avusturalya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kolombiya gibi dünyanın çok farklı bölgelerinden şu ana kadar yaklaşık 60 başvuru aldık ve başvuru alma sürecimiz devam ediyor. Dünyaca ünlü Berkley, Biyomedicine Enstitüsü, Birmingham, London Üniversitelerinde çalışan çok sayıda akademisyen başvuranlar arasında. Kolombiya’dan başvuru yapan bir profesörün 221, İtalya’dan başvuran diğer bir adayın 429 uluslararası yayını bulunuyor. Bünyemize dahil edeceğimiz bu akademisyenler üniversitemizde kuracağımız araştırma ekibine çok büyük katkılar sunacaklar" dedi.