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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde taciz iddiası! Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, sosyal medyadan kadınları taciz edip ölümle tehdit etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde taciz iddiası! Kadınları taciz edip, ölümle tehdit etti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi'nde çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, pek çok kadın öğrenciyi sosyal medya üzerinden kendi hesabı ve açtığı sahte hesaplar aracılığıyla taciz edip, tehdit etti. Birçok öğrenci tarafından yapılan şikayetlerden sonra kendisine iftira atıldığını söyleyen öğrenci hesaplarını kapattı.

TACİZİ VE TEHDİDİ İFŞA ETTİLER

Kadın öğrenciler #sbüdetacizvar etiketi ile seslerini duyurmaya çalışırken tacizi kanıtlayan onlarca ekran görüntüsü paylaşıldı. Öğrencilerin açtığı hesabın altında aynı okuldan diğer kadın öğrencilerin de aynı kişinin kendilerine dönük hakaretleri ve tehditleri paylaşıldı.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen olayın ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) konuya ilişkin açıklama yaptı. Üniversite, tacizci öğrenciye bahar dönemi başlamadan 6 ay uzaklaştırma cezası verildiğini, şikayetler devam ettiği için söz konusu öğrencinin yeniden disiplin kurulu gündemine alındığını duyurdu.

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