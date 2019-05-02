Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden AA'ya 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından "sağlık" temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek amacıyla düzenlenen "Şahane Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.
Üniversitenin Haydarpaşa Külliyesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen törende, "Yazılı Basın ", "Görsel Basın" ve "İnternet Basını" kategorilerinde verilen ödüller, sahiplerine takdim edildi.
Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, sağlıkla ilgili bireylerin karar vermesinde medyanın gücünün hissedildiğini ve çok etkili olduğunu belirtti.
Bu gücün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuya önem verdiğini ve sağlıkla ilgili konularda medyanın kullanımıyla ilgili kurul toplantıları yaptığını söyledi.
Sağlıkla ilgili haberlerde medyanın çok önemine işaret eden Topaloğlu, şöyle konuştu:
"Vatandaşlar televizyonlarda mutlaka sağlık programlarını görmek istiyorlar. Gazetelerde sağlık haberleri en çok okunan haberler arasında. Bir kişi hastalandığı zaman öncelikle internete, medyaya bakıyor. Daha sonra hekime gidiyor. Hatta hekimden aldığı bir ilacı, medyadan gördüğü bir haber üzerine bırakabiliyor. Yani bu kadar önemli medyanın gücü. Aslında sağlık hizmetini sağlık çalışanları medya mensupları birlikte yürütüyor. Bu nedenle bu sorumluluğu iyi bilmek lazım. Sağlık üzerine bu kadar etkili bir gücün sağlığa katkı sağlayabileceği gibi olumsuz etkileyebileceği, sağlık personeline şiddeti artırabileceği, insanları umuda sevk ettiği gibi umutsuzluğa da yönlendirebileceği unutulmaması lazım. Yanlış, eksik ve yanıltıcı haberlerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle sağlık muhabirliği özelinde uzmanlaşmanın önemine dikkat çekmek istiyorum."
- "Yeniden tütün mücadelesine başlamak gerekiyor"
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ise halk sağlığını geliştirmenin ve korumanın en önemli ayaklarının savunuculuk ve iletişim olduğunu, bu noktada da medya çalışanlarının oynadığı rolün çok önemli olduğunu ifade etti.
Tütünle mücadele konusuna değinen Durgut, "Tütünle mücadele çalışmaları çok güzel başladı. Medyanın burada gerçekten büyük bir rolü oldu ama biraz zaman geçince o eski heyecanımızı kaybettik. Bunun etkisiyle maalesef tütün kullanım oranları artmaya başladı. Bununla birlikte tütünden mütevellit hastalıklarda da artış gözlemleniyor. Yeniden tütün mücadelesine başlamak gerekiyor. Çok uluslu sigara şirketlerinin oyunlarını bozmak üzere yeni bir ruhla başlangıç yapacağız. Yine siz sağlık medya mensuplarının desteğine ihtiyacımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de Türkiye'de sağlık alanında bütün değişim ve dönüşümün mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.
Meydanın sağlık alanına yaptığı haberlerle sağladığı desteklerin küçük bir nişanesi olarak medya mensuplarını ödüllendirmek istediklerini ifade eden Erdöl, "Biz ne kadar bir şey yaparsak yapalım, yaptığımızla kalıyoruz. Bunu topluma doğru anlatmak medyanın gayretleriyle oluyor." dedi.
4 yıl içerisinde 10 bin kişilik öğrenci kitlesine ulaştıklarını kaydeden Erdöl, hastanelerde yaklaşık 2 bin asistana eğitim verdiklerini, Somali'de tamamen Türkçe eğitim veren bir okul açtıklarını, bu yıl da Özbekistan Buhara'da bir okul açacaklarını anlattı.
Erdöl, "sağlık" temalı, biyoteknolojik ürünlere ve yeniliklere açık bir teknopark kurduklarını ve bu aydan itibaren yer teslimlerine başlayacaklarını sözlerine ekledi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da 2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan sağlıkta dönüşümle son 17 yılda Türkiye'nin dünyanın sağlık merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.
- AA'ya 2 kategoride ödül
Törende, Anadolu Ajansı muhabirleri (AA) Muhabiri Hatice Şenses Kurukız "Yılın Sağlık Muhabiri", Duygu Yener de "Literatüre girecek annelik öyküsü" haberiyle "Yazılı Basın Vaka Araştırma" ödülüne layık görüldü.
Öte yandan, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan da Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Demet Erciyes'e "En 'Sağlık'lı Köşe Yazarı" ödülünü takdim etti.
Ödüle layık görülen diğer isimler ve kurumlar şu şekilde:
- En İstikrarlı Sağlık Programı Ödülü - Sinan Kunter - CNN TÜRK- Sağlık Kontrolü
-Yılın En "ŞAHANE" haberi - Kerim ULAK - "El Ele Tutuşan Kahraman Afrin Gazileri" haberi
- En İyi Çıkış Yapan Sağlık Programı Ödülü - Leyla Ataman - A HABER - Sağlıkta 10 Dakika
- En "Sağlıklı" Tartışma Programı Ödülü - Cansel Poyraz Akyol - Haber Global TV - "Başka Gündem"
- Sağlıkta Yerli ve Milli Üretimi Teşvik Eden Program Ödülü - Ayşenur Asuman Uğur - TV NET - "Gündem Özel"
- Sağlık Turizmine Katkı Ödülü - Esra Kazancıbaşı - ATV AVRUPA - "Sağlığım İçin Herşey Programı"
- Yılın Haberi Ödülü - Melike Şahin - NTV - "3 DNA'lı Çocuk" haberi
- Vaka-Araştırma Ödülü - Dilşad Dede Taşkın - Star TV - "Tuğra'nın artık yüzü gülüyor" haberi
- En İyi Röportaj Ödülü - Fatma Demir Turgut - TRT Haber - "Elektronik Sigara Altın Tasta Sunulan Zehirdir" röportajı
- Sağlık Okuryazarlığı Ödülü - Dr. Onur Kulaksızoğlu ve Ceyda Düvenci - TV8 - "Günaydın Doktor Programı"
- Sağlık Bilinci Oluşturmada En Başarılı TV Programı Ödülü - Doç. Dr. Halit Yerebakan - TRT 1 - "Hayatın Ritmi Programı"
- Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü - Gülnur Saydam - Haber Global TV - "Tekrar Isıtıldığında Zehirliyor" haberi
- Görsel Basın Özel Ödülü - Sema Akbulut - CNN TÜRK - "Amerikalı Doktorlar Türkiye'de Eğitim Görmeye Başladı" haberi
- En Başarılı Sağlık Editörü - Didem Seymen Balcı - Sabah Gazetesi
- Yılın Haberi Ödülü - Mesude Erşan - Hürriyet Gazetesi - "Cerrahi Tehlike" haberi
- Yılın Röportajı - Mert İnan - Milliyet Gazetesi - "Sigarayla Yeni Savaş"
- Sağlık Okuryazarlığı Ödülü - Ziyneti Kocabıyık - Türkiye Gazetesi
- Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü - Akşam Gazetesi - Yeliz Coşkun - "Kollarım Çıkacak Sanıyordum" haberi
- En "Sağlık"lı Gazete Ödülü - Medimagazin Gazetesi - İbrahim Ersoy
- En "Sağlık"lı Dergi Ödülü - Medikal News - Yusuf Kürkçüoğlu
- Yazılı Basın Özel Ödülü - Gül Kireklo - Sabah Gazetesi - "Haydi Mehmet Yürüyebilirsin" haberi
- En Başarılı Sağlık Editörü Ödülü - Tülay Karabağ - www.ntv.com.tr
- Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü - Ceyda Erenoğlu - haberturk.com
- Sağlık Okuryazarlığı Ödülü - Demet Demirkır - www.haberturk.com
Törende Prof. Dr. Erdöl, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Topaloğlu'na hediye takdim etti.
Öte yandan, üniversitenin tanıtım filminin gösterildiği programda, SBÜ Rektörlüğü Basın Danışmanı Ahmet Balcı, İl Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Cihan Karabel ve eşine böbreğini veren SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın Sorumlusu Gökçe Eker'e teşekkür plaketi verildi.
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