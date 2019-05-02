Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden AA'ya 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından "sağlık" temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek amacıyla düzenlenen "Şahane Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

Üniversitenin Haydarpaşa Külliyesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen törende, "Yazılı Basın ", "Görsel Basın" ve "İnternet Basını" kategorilerinde verilen ödüller, sahiplerine takdim edildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, sağlıkla ilgili bireylerin karar vermesinde medyanın gücünün hissedildiğini ve çok etkili olduğunu belirtti.

Bu gücün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuya önem verdiğini ve sağlıkla ilgili konularda medyanın kullanımıyla ilgili kurul toplantıları yaptığını söyledi.

Sağlıkla ilgili haberlerde medyanın çok önemine işaret eden Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar televizyonlarda mutlaka sağlık programlarını görmek istiyorlar. Gazetelerde sağlık haberleri en çok okunan haberler arasında. Bir kişi hastalandığı zaman öncelikle internete, medyaya bakıyor. Daha sonra hekime gidiyor. Hatta hekimden aldığı bir ilacı, medyadan gördüğü bir haber üzerine bırakabiliyor. Yani bu kadar önemli medyanın gücü. Aslında sağlık hizmetini sağlık çalışanları medya mensupları birlikte yürütüyor. Bu nedenle bu sorumluluğu iyi bilmek lazım. Sağlık üzerine bu kadar etkili bir gücün sağlığa katkı sağlayabileceği gibi olumsuz etkileyebileceği, sağlık personeline şiddeti artırabileceği, insanları umuda sevk ettiği gibi umutsuzluğa da yönlendirebileceği unutulmaması lazım. Yanlış, eksik ve yanıltıcı haberlerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle sağlık muhabirliği özelinde uzmanlaşmanın önemine dikkat çekmek istiyorum."