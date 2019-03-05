HABER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden yerli üretim hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin sağlık temalı devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), sağlıkta yerli ve millileşme hamlesi başlattı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Pendik ve Tuzla belediyeleri, Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf Katılım’la ortak bir sağlık teknokenti kuruyor.

Türkiye’nin sağlık temalı devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), sağlıkta yerli ve millileşme hamlesi başlattı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Pendik ve Tuzla belediyeleri, Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf Katılım’la ortak bir sağlık teknokenti kuruyor. Pendik ve Tuzla arasında yer alan teknokente ’Teknopol İstanbul’ ismi verildi. Teknokentte, kanser ilaçları, simülasyon ve modelleme robotları, tıbbi sarf malzemeleri ve biyoteknolojik ilaçların araştırmaları ve üretimi yapılacak.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlığı ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı teknokentin temel atma aşamasına geldiğini söyledi. Erdöl, 55,7 dönüm arazi üzerinde kurulacak, devamında 100 dönüme kadar çıkacak teknokentin, kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracağını söyledi.

"Yerli üretimi teşvik etmek için teknolojik çalışmalar yapacağız"
Türkiye’nin sağlık alanındaki harcamalarının her geçen yıl arttığına, bu harcamalar içinde önemli bir kalemi oluşturan ilaç için 2019 yılında 29 milyar lira, tıbbi sarf malzemeleri içinde 25 milyar lira harcanacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Rektör Erdöl, "İthal ürünlere milyar dolarlar akıtıyoruz. Kuracağımız sağlık teknokentinde, cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamalarını azaltıp, yerli üretimi teşvik etmek için teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz, ülkenin rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştirmek ve üretmek" dedi.

İlk etapta kanser ilacı ve simülasyon robotları üretilecek
Sağlık Teknokenti’nde ilk imzalar da atılırken, bir biyoteknoloji firması ile kansere karşı yeni bir biyoteknolojik molekül ve ilaçlar üretilecek. Bu kapsamda Ercan Varlıbaş’ın şirketi VSY Biyoteknoloji şirketi ile anlaşma sağlandı. Teknopol İstanbul Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek de projenin sadece sağlık odaklı olmadığını, ileri teknoloji üretim üssü olacağını söyledi. Çömlek, "Örneğin, Kazan merkezli Eidos-Meditsina firmasıyla anlaşma yapıldı ve ortak simülasyon ve modelleme robotları üreteceğiz. Teknokentte sağlıktan savunma alanına kadar çeşitli alanlarda yerli ve milli üretmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nda amfibi çıkarma harekatı başladı (3)'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nda amfibi çıkarma harekatı başladı (3)
TED Üniversitesinde ’Kariyer Fuarı’ düzenlendiTED Üniversitesinde ’Kariyer Fuarı’ düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Trump'ın mektupla duyurduğu Türkiye kararına Bakan Pekcan'dan tepki

Trump mektupla duyurmuştu! Türkiye'den karara ilk tepki

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Deprem vaktini doldurdu, her an olabilir

Deprem açıklaması korkuttu: Vaktini doldurdu, her an olabilir

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.