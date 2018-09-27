HABER

Sağlık bütçesine 5 grup hastalıkla mücadelede yatırım önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve BM'nin iş birliğinde kronik hastalıkları önlemeye yönelik hazırlanan müdahale paketleriyle öncelikle hastalıkların azaltılması, yatırımlarla da 5 yılda ülke ekonomisine 12 milyar 788 milyon lira fayda sağlanması öngörülüyor - Tütün ile alkol kontrol, fiziksel aktivite farkındalık, tuz azaltma, kardiyovasküler ve diyabet için klinik müdahale paketlerinin uygulaması durumunda 15 yılda, 10 milyar 256 milyon liralık müdahale yatırımına karşılık 156 milyar 768 milyon lira yatırım getirisi sağlanacak

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) iş birliğinde, kronik hastalıkları önlemeye yönelik müdahale paketleriyle, öncelikle hastalıkların azaltılması, yatırımlarla da 5 yılda ülke ekonomisine toplam 12 milyar 788 milyon lira yarar sağlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı, DSÖ, BM Kalkınma Programı ve BM Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların (BOH) Önlenmesi ve Kontrolü Ortak Görev Gücü iş birliğinde, "Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan (Kronik) Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü için Yatırım Gerekçeleri Raporu" hazırlandı.

Raporda, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan (kronik) hastalıklar ile tütün, alkol kullanımı, fiziksel hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin halk sağlığı açısından dünya genelinde sağlık ve kalkınma sorunu olduğu vurgulandı.

Türkiye'deki ölümlerin yüzde 87,5'inin bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığının altı çizilen raporda, Türkiye'de 2015 yılında dört ana bulaşıcı olmayan hastalıklardan biri nedeniyle 70 yaşından önce (erken ölüm) ölüm olasılığının yüzde 16,8 olduğu belirtildi.

Türkiye'nin sağlık ve ekonomi bakımından kalkınması amacıyla bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele için daha fazla yatırım yapılması gerektiğine işaret edilen raporda, bu kapsamda 5 ayrı önleme paketi hazırlanarak, eylem önerilerine yer verildi.

Yatırım gerekçesi ise Türkiye'deki kronik hastalıkların ekonomik yükünü ortaya koymak, 2032'ye kadar etkin bir müdahale politika seti oluşturarak önemli ekonomik faydaların belirlenmesi olarak belirlendi.

- BOH önleme paketleri yatırım analizleri

Raporda, tütün, alkol, tuz kullanımının azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet için klinik müdahaleyi kapsayan bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi amacıyla kontrol paketlerinin 5 ve 15 yıl için yatırım analizleri yer aldı.

Analizde, Türkiye'de maliyet için en etkin müdahalelerin tuz alanında olduğu belirlendi. Bu paketlerin ekonomik faydalarının kısa ve uzun vadede maliyetlerinin çok üzerinde olduğu vurgulandı.

Tuz azaltma paketinin yatırım getiri oranı 5 yıllık dönemde her bir liralık yatırım için 51 lira ve 15 yıllık dönem için 88 lira olarak belirlendi.

Raporda, vergileri artırmak gibi çeşitli uygulamalarla tütün kontrol paketi ile tütün kullanımının azaltılması için yatırım getiri oranı, 5 yıllık dönemde bir liralık yatırım için 2,6 lira ve 15 yıllık dönemde 5 lira olarak öngörüldü.

Fiziksel aktivite farkındalık paketinin yatırım getiri oranı 5 yıllık dönemde bir lira başına 1,1 lira ve 15 yıl için 2,3 lira olarak ifade edildi.

Kardiyovasküler hastalıklar ile diyabet için klinik müdahale paketleri için de yatırım getiri oranı 5 yıllık dönemde bir liralık yatırım için 3,3 lira ve 15 yıl için 4,3 lira olarak belirtildi.

Alkol kontrol paketinin yatırım getiri oranı 5 yıllık dönemde her bir liralık yatırım için 20 kuruş 15 yıllık dönemde ise 60 kuruş olarak hesaplandı.

Beş ayrı pakette bir yıl için Türkiye'ye sağlık ekonomisine 5 yılda 12 milyar 788 milyon lira ve 15 yılda 156 milyar 768 milyon lira getiri sağlanacak.

PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
Prof. Dr. Ali Oto: Dünyada yaklaşık 20 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarından  hayatını kaybediyorProf. Dr. Ali Oto: Dünyada yaklaşık 20 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarından  hayatını kaybediyor
Unutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsurUnutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Türkiye'de Bulaşıcı Olmayan (Kronik) Hastalıkların Önlenmesi ve BM Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Bakanlığı sağlık bütçesi Sağlık Ekonomisi yatırım

En Çok Okunan Haberler

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Diğer Haberler
Unutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsur

Unutkanlığı Alzheimer'dan ayıran 10 unsur

Uykuda kalp krizi korkulu rüyanız olmasın! Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat!

Uykuda kalp krizi korkulu rüyanız olmasın! Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat!

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Bu belirtiler varsa dikkat: Akciğer kanseri işareti olabilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Akciğer kanseri işareti olabilir

Sağlığını ve derslerini etkilemesin! Hastalıklara karşı 8 etkili önlem

Sağlığını ve derslerini etkilemesin! Hastalıklara karşı 8 etkili önlem

En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!

En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.