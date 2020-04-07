Sağlık çalışanı annelerine şarkı besteleyerek, ‘evde kal’ mesajı verdiler

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele etkin bir şekilde sürüyor.

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yoğun gayret gösteren sağlık çalışanlarına moral vermek için vatandaşlar desteklerini sürdürürken, Kemal Özalper İlkokulu’nda eğitim gören 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, 22 yıldır hemşire olarak görev yapan sağlık çalışanı anneleri Seher Kiraz Erdal için hazırladıkları şarkıyı seslendirdi. Tuna ve Mert, gitar çalarak, seslendirdikleri şarkıyla anneleri ve sağlık çalışanlarına mücadelelerinde destek verirken, vatandaşları da evde kalmaya davet ettiler.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın yeğenleri olan Tuna ve Mert Erdal, evdeki zamanlarını gitar çalarak değerlendirdiklerini ve hem anneleri hem de sağlık görevlileri için yaptıkları şarkıyı seslendirdiklerini ifade ettiler.

Şarkının sözleri ise şöyle: “Benim annem sağlıkçı, sizin için dışarda. Sizde yaşamak için evde kalın Türkiye. Hayat eve sığar, evde hayat var. Bizim için evde kal evde kal Türkiye.”



