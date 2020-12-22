HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık çalışanı para vermediği için bıçaklandı

Sağlık çalışanı para vermediği için bıçaklandı

22.12.2020 16:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir sağlık çalışanı, Sarıçam Sıtma Savaş Biriminde akrabası tarafından para vermediği gerekçesiyle bıçaklanarak yoğun bakıma kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir sağlık çalışanı, Sarıçam Sıtma Savaş Biriminde akrabası tarafından para vermediği gerekçesiyle bıçaklanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre B.D., teyzesinin kocası Ali Aldatmaz’ın görev yaptığı Sarıçam Sıtma Savaş Birimi’ne gitti.
Burada B.D. para istediği Aldatmaz’ı vermediği için bıçakla yaralayıp kaçtı. Aldatmaz, ambulans ile önce Balcalı Hastanesine, ilk müdahalenin ardından ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Aldatmaz ağır yaralandığı için yoğun bakıma kaldırıldı. Bu arada zanlı ise Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından annesinin evine kaçtığı sırada yakalandı.
Polis zanlıya bıçağı attığı yeri göstermesi için bir süre arazide ve apartman içinde arama yaptı. Ancak B.D. bıçağı attığı yeri göstermedi.
Zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Yerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyorYerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyor
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Adana'da fıkra gibi olay!

Adana'da fıkra gibi olay!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' açıklaması

Kocaeli'de iğrenç olay! Avukat isyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Faz- 2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Yerli aşıda sevindiren haber! 25 Aralık'tan sonra başlıyor

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklama

Ankara'da 'Sezginler' suç örgütüne operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 'Sezginler'e operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.