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Sağlık çalışanına "Beni neden temaslı yazdın" dayağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 22:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde “Beni neden temaslı yazdın” diyen bir kişi, Afşin Devlet Hastanesi Covid-19 servis sorumlusunu darp etti.

Sağlık çalışanına "Beni neden temaslı yazdın" dayağı!

Akşam saatlerinde Afşin ilçe merkezi Beyceğiz Mahallesinde bulunan Afşin Devlet Hastanesi Covid-19 servisi sorumlusu Bayram Türkhan kendisini temaslı olarak kaydettiği gerekçesiyle bir kişi tarafından darp edildi.

"POZİTİF VAKANIN EVİNE MİSAFİR OLMUŞSUN, YEMEK YEMİŞSİN"

Darp edilen Afşin Devlet Hastanesi Covid-19 servisinde sorumlu sağlık çalışanı Bayram Kır, “Covidli olduğunu beyan eden kişiyi ekiplere bildirerek ve kendisine temaslı olan kişilerle ilgili yapılması gerekenleri, izolasyon kurallarını anlattım. Eğer belirtiler olursa senden numune alırız dedim. Temaslı kaydın var. Pozitif vakanın evine misafir olmuşsun, yemek yemişsin dedim. Kendisinin beyanı üzerine de işlem yaptım. Ancak şahıs kendisini temaslı olarak ilçe sağlık müdürlüğüne bildirmemi, beni şikayet ediyorsun manasında algıladı. Şikayet etmiyorum ben bu işten sorumluyum dememe rağmen beni darp etti” dedi.

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