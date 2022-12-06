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Sağlık çalışanına kafa atıp burnunu kırmıştı! Savunma yapan sanık: Tahrik edildim

06.12.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ın burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan H.C.'nin 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması istenirken, şüpheli sanık, ''Savunmamı tekrar ederim. Bir olay varsa tek taraflı olmuyor. Çok ağır hastaydım. Üzerime yürüyüp küfür ederek olay meydana geldi. Beni tahrik etti'' dedi. Mütalaaya karşı savunma yapılması için ek süre veren mahkeme, dosyayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Sağlık çalışanına kafa atıp burnunu kırmıştı! Savunma yapan sanık: Tahrik edildim

Ümraniye’de 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, 11 Şubat tarihinde covid hastası H.C.’nin saldırısına uğradı. Mustafa Yaşar’a kafa atıp burnunu kıran H.C.’nin sağlık çalışanına yönelik “tehdit ve kasten yaralama” suçlarından yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki Mustafa Yaşar katılmazken, sanık H.C. ve taraf avukatı salonda hazır bulundu.

Tanık Emine Seden Akkaya, “Hastanede vezne memuru olarak çalışıyorum. Olay günü H.C. tedavi odasından çıkıp geldi. Hemşire Mustafa Yaşar’a adını sordu. Mustafa neden sorduğunu sordu. Hakan da seni şikayet edeceğim dedi. Mustafa da “sen şikayetini yap onlar beni bulur” dedi. Bunun üzerine H.C. hemşire Mustafa Yaşar’a kafa atıp kaçtı” şeklinde konuştu.

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Tanık beyanına karşı söz alan H.C., ”Beyanları kabul etmiyorum. İsmini sorduktan sonra üzerime geldiğini hatırlıyorum” dedi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında “sağlık çalışanına yönelik tehdit” suçundan somut ve kesin bir delil bulunmadığından beraatını, “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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“BENİ TAHRİK ETTİ”

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık H.C., “Savunmamı tekrar ederim. Bir olay varsa tek taraflı olmuyor. Çok ağır hastaydım. Üzerime yürüyüp küfür ederek olay meydana geldi. Beni tahrik etti” dedi. Mütalaaya karşı savunma yapılması için ek süre veren mahkeme, dosyayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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(İHA)

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