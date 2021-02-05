Sağlık çalışanından şefkat dolu hareket

Sivas’ta doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle iki küçük kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kardeşlerden birinin sağlık çalışanın kucağında hastaneye girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kaleardı Mahallesi Gökmedrese Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Y.H.K ve Ş.K isimli kardeşlerin mide bulantısı yaşaması üzerine yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Küçük kardeşler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırdı. Doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan küçük çocuğun sağlık çalışanın kucağında hastaneye girmesi dikkat çekti.

