Sağlık çalışanını darp eden şahsa 23 bin lira adli para cezası verildi

Beykoz’da Aile Sağlık Merkezi’nde çocuğu için kendi adına ilaç yazılmadığı gerekçesiyle sağlık çalışanını darp eden ve araya giren bir vatandaşı da yaralayan şahıs hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık, “yaralama", “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından toplamda 23 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan bir aile sağlık merkezine 10 Ekim 2019’da gelen Atilla Murat Sağıroğlu, aile sağlık merkezine getirmediği çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Görevli sağlık personeli, şahsa aile hekiminin başka aile sağlık merkezinde olması sebebiyle ilaç yazdırılamayacağını söyledi. Bunu üzerine Sağıroğlu, karşısındaki sağlık personeline yumruklarla saldırdı. O sırada şahıs, kendisini engellemeye çalışan hasta Yaşar Türkyılmaz’ı (65) da darp etti.

10 yıl 7 aya kadar hapsi istendi

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan ve 1 ay sonra tahliye edilen şüpheli Atilla Murat Sağıroğlu hakkında “basit yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 3 yıl 1 aydan 10 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.