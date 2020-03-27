Sağlık çalışanının küçük kızından 'Evde Kal' çağrısı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "2

yaşındaki Alara Elif, babasının sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakârca çalıştığını söylüyor ve ekliyor: Sizde beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen Evde Kalın!" ifadelerine yer verildi.

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün o paylaşımı!



2 yaşındaki Alara Elif, babasının sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakârca çalıştığını söylüyor ve ekliyor “Sizde beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen Evde Kalın!” #BirimizHepimizHepimizBirimizİçin#FedakarSağlıkPersoneli#BirlikteBaşaracağız#EvdeKal pic.twitter.com/XvKMAnZqUn — İstanbul Sağlık Müd. (@ismgovtr) March 27, 2020



