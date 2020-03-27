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  4. Sağlık çalışanının küçük kızından 'Evde Kal' çağrısı

Sağlık çalışanının küçük kızından 'Evde Kal' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 15:07 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki minik kızı Alara Elif'in videosunu paylaştı. Alara Elif tüm Türkiye'ye "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısı yaptı.

Sağlık çalışanının küçük kızından 'Evde Kal' çağrısı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "2
yaşındaki Alara Elif, babasının sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakârca çalıştığını söylüyor ve ekliyor: Sizde beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen Evde Kalın!" ifadelerine yer verildi.

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün o paylaşımı!


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