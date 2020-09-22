“Sağlık Çalışanları Ancak Enfekte Olunca Dinlenebiliyor”

Kentteki sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durumu Tabip Odası Başkanı Elif Turan, “Enfekte olan sağlık çalışanları ancak böyle biraz olsun dinleniyor” sözleriyle dile getirdi. VOA Türkçe’ye konuşan Turan, sağlık çalışanlarının durumunun “vahim” olduğunu söyledi. Turan, “Sağlık çalışanları için durum gerçekten vahim. Şu an Diyarbakır'da toplamda enfekte olmuş sağlık çalışanı sayısı 770’i aştı, 10 sağlık çalışanını kaybettik maalesef, önlenebilir bir hastalıktan yitirdik. Pandemide mücadelede aslında bulaşıyı engelleyebilirsek başarı sağlamış oluruz. Maalesef hastanelerde karşıladığımız için hastanelerdeki işi gücünü artırmış olduk. Bu da sağlık çalışanlarının omuzlarına fazla yük bindirdi. Zaten sağlık çalışanı sayısı yetersiz. Enfekte olanların geride kalanlara yük bırakmasıyla daha fazla yük binmiş oluyor omuzlarına.Bu da sağlık çalışanlarını hem fiziksel hem de mental olarak yoruyor. Son günlerde enfekte olan arkadaşlarla konuştuğumuzda ‘biraz dinlenmiş olurum’ diyebiliyor. Durum bu kadar vahim” dedi.

Kendisi de bir süre enfekte olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, tedavisinin hemen ardından arkadaşlarına destek olmak için eyleme katıldı. Sağlık çalışanlarının ancak enfekte olunca dinlenebildikleri görüşünü destekleyen Güldiken, sağlık çalışanlarının tükenme noktasında olduğunu savundu. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Güldiken, “Bilim insanlarının ifade ettiği şu 14 gün çalıştıktan sonra 14 gün dinlenmek, izole etmek gerçekten bulaşıyı azaltan bir şey. Ama maalesef ülkemizde son 2 aydır artık öyle bir hale geldi ki sağlık çalışanları Covid’e yakalandıklarında dinlenme şansı buluyorlar. Bu trajik bir durum, hepimizi zora sokan bir durum. Bu süreci nasıl atlatacağız? Gerçekten çok zorlanıyoruz. Her seferinde söylediğimiz yeni sağlık çalışanlarına ihtiyaç var, bu sayıyı arttırmak gerekir. Gerçekten bu sahada varolanlar son 7 aydır tükendiler, intihar edenler var maalesef, dökülenler var. Diyarbakır'da 10 arkadaşımız hastalığa yenik düştü maalesef. Tedirginiz 800'e yaklaşan bir enfekte sayımız var. Gittikçe daha artıyor. Bunun bir an önce yeniden programlanması gerekir. Geleceğimizi nasıl şekillendireceğiz bilmiyoruz. Bunlar varken ve sahada da yetkililer, Bakanlık, hastanedeler tarafından gerekli ve yeterli olumlu yaklaşımı görmediğimiz de gerçekten tükenmişliği, yalnız bırakıldığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

