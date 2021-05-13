Sağlık çalışanları, bayram sabahı da görev başında

Bir yılı aşkın süredir özveriyle gece gündüz demeden çalışan sağlık personelleri, hastaların sağlıklarına kavuşması ile büyük mutluluk yaşıyor. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları da Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak görev başında geçiriyor. Mesaide olan sağlık çalışanları, halka çağrıda bulunarak, yasaklara uymalarını istedi. Vaka sayılarının düşmesi ile sevinç yaşayan sağlık çalışanları, vatandaşların özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını konusunda çağrı yaptı.

"HEP BERABER BU SÜRECİ ATLATALIM"

Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Barış Mavi, "Sağlık çalışanları olarak bayramda da çalışıyoruz. Milletimizin bu zor günleri bir an önce atlatmasını umut ediyorum. Yaşadığımız sıkıntıların bir karşılığı olsun istiyoruz. Hep beraber bu süreci atlatalım. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeli" dedi.

"BİZE DEĞER VERİYORSANIZ, EVDE KALIN"

Koronavirüs yoğun bakım hemşiresi Seyran Doludizgin, "Bir yılı aşkın süredir arkadaşlarımızla zorlu bir süreç geçiriyoruz. Halkımızın duyarlı olmasını istiyorum. Lütfen evlerinde kalıp bu hastalığı ciddiye alsınlar. Eğer bize gerçekten değer veriyorlarsa evlerinde kalmalarını ve kurallara uymalarını istiyorum" diye konuştu.