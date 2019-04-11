Sağlık çalışanları çaldı, diyaliz hastaları eğlendi

Sivas Zara Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara moral vermek amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Haftada birkaç kez diyalize girmek zorunda kalan fiziksel ve psikolojik travmalar yaşayan diyaliz hastalarına yönelik müzik dinletisi düzenledi. Ünite çalışanları tarafından darbuka ve cümbüş çalınarak eğlenceli şarkılar söylendi. Müzik dinletisinde bazı ünite çalışanları da alkış tutarak eşlik etti. Kimi hastalar duygusal anlar yaşarken kimi hastalar ise müzik dinletisini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

