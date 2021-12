Sağlık Çalışanları Diyarbakır’da Grevdeydi

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri ülke genelinde greve gitti. Eylemin yapıldığı yerler arasında Diyarbakır da vardı.

TTB’nin grev kararının ardından bazı sağlık çalışanları iş bıraktı. Hastane önlerinde toplanılmasına izin verilmemesi üzerine, eyleme destek veren örgütlerin temsilcileri Dağkapı Meydanı’nda biraraya geldi. Gruplar önce davul zurna eşliğinde halay çekti. Tepkilerini sık sık alkış ve sloganlarla dile getiren sağlık çalışanların, taleplerini içeren dövizleri yere serdi.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Mezopotamya Psikologları İnsiyatifi ve Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası tarafından imzalanan ortak bildiri okundu.

Bildiriyi okuyan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, TBMM’ye sunulan yasa tasarısının geri çekilmesine tepki gösterdi. Turan, acil çözülmesini istedikleri sorunlarını şöyle dile getirdi:

“Özelleştirme politikalarından vazgeçin. Koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyin. Tüm işkolu emekçilerine emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret uygulamasını başlatın. Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verin. Güvenceli çalışabilme koşullarını sağlayın. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri sağlıklı çalışma ortamları oluşturun. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarın. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verin. “

Turan taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Sağlık çalışanları ne istiyor?

Eyleme katılan sağlık çalışanları, taleplerini VOA Türkçe’ye anlattı. SES Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, oyalanmak istemediklerini söyledi. Güldiken, sağlık çalışanlarının sürekli oyalandıklarını savunarak, “Hakkımız olanı istiyoruz oyalanmak istemiyoruz. Pazartesi asgari ücret açıklanacaktı, o da açıklanmadı. Dolayısıyla belli ki bir oyalama taktiği var. Biz bunu kabul etmiyoruz, en başından beri talep ettiğimiz kovid-19 meslek hastalığı sayılması, yıpranma payının 5 yılda bir verilmesi, 3 bin 600 ek göstergenin 7 bin 200’e kadar kademeli olarak verilmesini istiyoruz” dedi.

Devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi yüksek olan bir emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Dr. Şervan Özaltan da hem kendileri hem vatandaşlar için eylem yaptıklarını vurguladı.Sağlık sisteminin artık düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Şerif Demir ise de, ‘’Emeğimizin karşılığını almak için söz söylemek istiyoruz. Sadece hekimler için değil bütün sağlık emekçilerinin daha insanca yaşam da koşularında, emekliliğe kadar yansıyacak kadar ücretlerinin düzenlenmesi, aynı zamanda halkın sağlığı için bu sistemin artık düzenlenmesi gerekiyor. Artık yeter diyoruz o yüzden alanlardayız” diye konuştu.

Aynı zamanda hemşire olan SES Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, TBMM’deki tasarının geri çekilmesine tepki gösterdi. Ok Orak, “Talebimiz bir kere kandırılmamak. Son 10 gündür oynanan tiyatro oyunlarına son verilip, gerçek nedir onu bir an önce açıklamaları lazım. Sağlık bir ekip işidir. Sağlık camiasının temizlik keçisinden profesörüne kadar herkesin yaşanabilir ücret almasını sağlamak, özlük haklarımızı elde etmek için alanlardayız” ifadelerini kullandı.

Eylemcilerden Esma Akıllılar ise dua değil haklarını istediklerini söyledi.

Hastanelerde sıkıntı yaşanmadı

Sağlık çalışanlarının eylemi sırasında en çok merak edilen konulardan bir hastanelerde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağıydı. TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, acil müdahale gerektiren servislerde eylem yapılmadığına dikkat çekerek, “Acil hastalar, gebeler, onkoloji hastaları, Covid-19 şikayeti olanlar, yoğun bakımda yatan hastalar, acil ameliyatlar, yatarak tedavi gören hastaların bakımları devam ediyor. Arkadaşlarımız bu hastalarımızın sorun yaşamaması için çalışmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Sağlık kuruluşlarının bağlı bulunduğu Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü de bu bilgiyi teyit etti. VOA Türkçe’ye bilgi veren müdürlük yetkilileri, sağlık kuruluşlarında bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.