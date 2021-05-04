Sağlık Çalışanları Duvar Resimlerine Dönüştü

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan ANFA Genel Müdürlüğü Resim Atölyesi Sorumlusu Kazım Sözak, “Bir yılı aşkın süredir olağanüstü çabalar gösteren sağlık çalışanlarımıza gönülden, kalpten teşekkür edebilmek amacıyla böyle bir projeyi başlattık. ANFA Genel Müdürlüğü Resim Atölyesi sanatçıları olarak ve Ankara grafiti sanatçılarıyla birlikte tasarımlar ürettik. Burası hastane bölgesi Şehir Hastanesi’nin olduğu bölge. Bu duvarlar özellikle seçildi. Buraya insanlar hastaneye geldiğinde ve sağlık çalışanlarımız bunları gördüğünde çok iyi tepkiler aldık, bizim için çok iyi bir geri dönüş de oldu. Figürleri seçerken bazı stilize durumlar yarattık. Bir boksör, bir süper kahraman gibi yaratımlarda bulunduk. Bu, mücadelenin şeklinin ne kadar zor olduğunu göstermek açısından bizim için bir ifade etme biçimi oldu” dedi.

Proje kapsamında duvar resimleme çalışmasını yürüten 10 kişilik atölye ekibi üyelerinden ressam Merve Demir de “Ankaralı grafiti sanatçıları arkadaşlarla bir araya geldik. Aslında mekansal kurgulama yaptık. Hastanede yakınında çalışmak istedik, gelip geçerken sağlık çalışanları görüp bu resimlerden moral alabilsinler diye. Korna çalanlar, alkışlayanlar, inip önünde fotoğraf çektirenler oluyor” diye anlattı. Demir, bir resmi göstererek, sağlık çalışanlarıyla aileleri arasındaki bir cam ile salgın nedeniyle yaşanan ayrılığı gösterdiklerini ifade etti.

ANFA Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Bilgihan Yılmaz da “Pandemi sürecinde canla başla mücadele eden gerçek kahramanlarımız olan sağlık çalışanlarımıza hem Ankara’da yaşayanlar hem de büyükşehir belediyemiz adına teşekkür etmek için böyle bir projeyi ortaya çıkardık. Bilkent Şehir Hastanesi’nin karşısında bulunan 13 kolon ve 3 köprü yanağından oluşan yaklaşık 700 metrekarelik alanı Ankaralı grafiti sanatçıları ve ANFA resim atölyesi sanatçılarımızla boyayarak bu projeyi gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde grafiti sanatçılarına destek vermek amacıyla da birlikteydik. Böyle bir sonuç ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.

Bu arada Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütleri, illiyet bağı olmaksızın Corona virüsü enfeksiyonunun tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesi yönünde yasa değişikliği yapılması çağrısını da sürdürüyor.

