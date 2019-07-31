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Sağlık çalışanları hastanede bıçaklı saldırı olayını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Ağrı'da görev yapan sağlık çalışanları, Doğubayazıt ilçesindeki Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde görev yapan personelin hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösterdi - Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Ahmet Varol: "Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz"

Ağrı'da görev yapan sağlık çalışanları, Doğubayazıt ilçesindeki Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde görev yapan personelin hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğrayıp ağır yaralanmasını düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı.

Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu Ağrı Başkanlığı ve Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanlığı üyeleri, 29 Temmuz'da hastanenin veri hazırlama biriminde çalışan Ahmet Akbaş'a yapılan bıçaklı saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Ahmet Varol, hastanede görevli Akbaş'ın hasta muayenesi sırasında fiziksel saldırıya uğradığını, ardından da hasta yakınları tarafından bıçaklandığını söyledi.

Ahmet Akbaş'ın yoğun bakımda tedavi altında bulunduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini aktaran Varol, şöyle konuştu:

"Hak-İş Konfederasyonu ile Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanlığı ortak olarak sağlıkta şiddete yol açan nedenleri bugüne kadar birçok defa dile getirdik. Ancak geldiğimiz noktada bu sebepleri tekrar etmektense, tüm sağlık çalışanlarının, yöneticilerin ve halkımızın bu üzücü olayların sona erdirilmesi konusunda ortak tavır göstermesi gerektiği aşikardır. Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Şifa bekleyen insanlara yardım eden çalışanlara şiddet uygulayan, her şeyden önce tüm milletin sağlığının da 1 numaralı düşmanıdır."

Ahmet Varol, hukuksal sürecin takipçisi olacaklarını da belirterek, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Vatandaşların sağlık çalışanlarına karşı duyarlı davranmasını ifade eden Varol, "Bu konuda basının da sorumluluk taşıdığına inanıyoruz. Özellikle sağlıkla ilgili haberlerde daha duyarlı ve objektif davranmalarını bekliyoruz.
Meslektaşımıza acil şifalar dilerken, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Meslektaşımızın her zaman destekçisi olacağımızı ve tüm hukuksal sürecin müdahili ve takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz." diye konuştu.

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