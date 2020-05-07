Sağlık çalışanları ile ilgili çarpıcı iddia: Koronavirüsten çok şiddete uğramaktan korkuyor

Araştırmaya katılanların yüzde 82’sinin Covid – 19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerinin olumlu gelişmesine karşın çalışanların kendilerine ve meslektaşlarına yönelik şiddetten korkma oranı yüzde 55 olarak ortaya çıktı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, araştırma sonuçlarında kendilerini en çok şaşırtan bulgunun sağlık çalışanlarının koronavirüs’ten çok şiddetten korkmaları olduğunu söyledi.

Koronavirüsün toplum psikolojisine etkilerini tespit etmek üzere uygulanan Türkiye’nin en geniş katılımlı araştırması, Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Online olarak uygulanan araştırma; toplumun korkularını, kaygılarını, süreç yönetimi ile ilgili algılarını ortaya koydu. Sonuçlar içinde sağlık çalışanları ile ilgili olan bölüm ise şaşırtıcı sonuçlar sundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAYGILI

81 ilde gerçekleştirilen araştırma, sürecin başından bu yana Koronavirüsle mücadelede büyük emek sarfeden sağlık çalışanlarının kaygılarına ilişkin verileri de ortaya koydu. Araştırmadaki sorulara yanıt veren 897 sağlık çalışanı, kendilerine ve meslektaşlarına yönelik şiddetle ilgili yüzde 55 oranında kaygı duyduklarını ifade etti. Sürecin belirsizliğini kaygı verici bulan sağlık çalışanlarının oranı da yüzde 50’lik bir oranla bir hayli fazla gerçekleşti. İnfaz düzenlemesi değişikliğinin de sağlık çalışanlarını kaygılandırdığı görüldü, bu oran yüzde 49 ile dikkat çekti. Araştırma sonuçları, sağlık çalışanlarının yeterli koruyucu ekipmana ulaşamamak konusunda yüzde 44, ölümü halinde aile bireylerinin gelecekleri konusunda yüzde 43 oranında kaygı duyduğunu gösterdi.