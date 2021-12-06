Sağlık Çalışanları İş Bıraktı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle, Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Diyarbakır’da yürüyüş yapmak isteyen sağlık çalışanlarına polis izin vermedi.

SES yönetimin aldığı iş bırakma kararının ardından, sendika üye ve yöneticileri öğle saatlerinde Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi önünde toplandı. Bir grup sağlık çalışanının da iş bırakarak katıldığı eylemde, Dağkapı Meydanı’na kadar yürüyüş planlanıyordu. Ancak hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis yürüyüşe izin vermedi.

Polis, diğer sağlık meslek örgütlerinin de destek verdiği eyleme katılmak isteyen grupları çembere alarak, biraraya gelmelerine izin vermedi. Sendika yöneticileri ve polis arasında uzun süren müzakerelere rağmen, yürüyüşe izin verilmedi. Bunun üzerine eyleme katılan gruplar, hastane önünde basın açıklaması yapmaya karar verdi. Sağlık çalışanları açıklama öncesi tepkilerini alkış ve sloganlarla dile getirdi.

Çok sayıda sağlık çalışanı ellerinde pankart ve dövizlerle açıklamaya katıldı. Açıklamada ilk sözü alan SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Vaatlerin seçim propagandası haline getirildiğini savunan Atabey, “Yıllardır yıpranma payı adı altında mücadele verdik. 2018 yılında çıkardıkları yasayla yine algı operasyonu yaparak bize yıpranma payı verdiklerini söylediler. Biz yıpranma payı aldık mı arkadaşlar? Hayır. 3600 ek gösterge için yıllardır mücadele veriyoruz. 3600 ek göstergeden 7200’e kadar bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin faydalanmasını istiyoruz dedik verdiler mi? Hayır. Bunları seçim propagandası haline getirdiler” dedi.

Grup bir süre halay çektikten sonra dağıldı.

Talepler neler?

Eyleme katılan sağlık çalışanları taleplerini VOA Türkçe’ye anlattı. SES Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, taleplerini şöyle sıraladı: “Taleplerimiz şöyle, bu ülkenin Cumhurbaşkanının defalarca ifade ettiği 3600 ek göstergenin bize verilmesi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge vaadiyle 3 tane seçim kazandı. Bir tane daha seçim kazandırmayacağız. Yıpranma payını istiyoruz, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri yıpranma payını istiyor. Bu da bu hükümetin defalarca bize vaat ettiği bir şeydir. Covid-19 pandemisinde yaşamını yitirenlerin anısına Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olmasını istiyoruz.”

SES Üyesi Şeyhmus Barla da aynı talepleri dile getirdi. Sağlık çalışan Gökhan Saran ise ücret zammı ile birlikte çalışma barışının sağlanması çağrısı yaparak, “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ekonomik ve çalışma barışı anlamında rahat şekilde yaşamak istiyoruz. İşten eve gittiğimizde ya da işe geldiğimizde yeni bir iş var psikolojisi ile gitmek istemiyoruz. Hep birlikte çalışma barışı içinde mutlu bir şekilde yaşayabileceğiniz bir alan istiyoruz” dedi.

Esma Akıllılar mevcut şatların düzletilmesinin sorunlarını çözeceğine dikkat çekerek, “Tek kalemde zamlı maaş, güzel bir çalışma ortamı, yaşanılabilir bir hayat istiyoruz. Ekstradan bizi elleriniz üstünde tutun diye bir şey istemiyoruz” diye konuştu.

Yoksulluk sınırı üzerinde yaşamak istediklerini söyleyen Mehtap Çalışır ise “İnsanca, adaletli bir şekilde yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret istiyoruz, emekliliğe yansıyacak bir maaş istiyoruz, özgürlüğümüzü istiyoruz. Grev hakkımız bile bu şekilde engellenmek isteniyor” şeklinde konuştu.

Eyleme Diyarbakır Tabip Odası da destek verdi. Tabip Odası Başkanı Elif Turan, sadece hekimlere yönelik düzenlemeyi kabul etmediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Biz her zaman söylüyoruz taleplerimize yönelik mücadelemiz sadece hekimler için değil bütün sağlık çalışanları içindir. Çünkü biz ekip işi yapıyoruz. Nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak için ortak bir emeğin ürünüyle sonuç oluşur. insanlık onuruna yaraşır çalışma koşulları istiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz, emekliliğe yansıyacak temel ücret talep ediyoruz. Sadece kendi özlük haklarımıza yönelik değil halkın sağlık hakkı için de düzenleme istiyoruz. Şu anda bildiğiniz gibi 5 dakikada bir muayene randevusu veriliyor.”

SES’in Mardin’de yapmak istediği eyleme, valiliğin eylem ve etkinlik yasağı gerekçe gösterilerek, izin verilmedi. Van’da iş bırakma eylemi yapıldı ancak polis açıklama yapılmasına izin vermedi.

