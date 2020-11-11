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Sağlık çalışanları, kazada yaralanan köpeğe müdahale edip hayata tutunmasını sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 11:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, mesaiden çıkıp evlerine giden sağlık çalışanları bir aracın köpeğe çarptığını gördü.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, mesaiden çıkıp evlerine giden sağlık çalışanları bir aracın köpeğe çarptığını gördü. Hemen durum hayvana müdahale eden ekipler, daha sonra köpeği veterinere götürdü.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları Üstün Baygut (45) ve Veysel Tekin (33) hastanedeki mesailerinin tamamlanmasının ardından evlerine doğru yola çıktı. Yolda,plakası öğrenilemeyen bir aracın köpeğe çarptığını gören sağlık çalışanları hemen durum hayvana müdahale etti. Vefakar sağlık çalışanları, köpeği ilk müdahalelerinin ardından veterinere götürdü.
Acil hemşiresi Veysel Tekin, "Mesai bitiminde arkadaşımla eve gidiyorduk. Diyarbakır Caddesi TOKİ mevkiinde seyir halindeyken önümüzde bir aracın köpeğe çarptığını fark ettik. Arkadaşım arabayı durdurdu. Aşağı indiğimizde köpek acılar içinde kıvranıyordu ayağı kırılmıştı. İlk müdahaleyi yaptık. Müdahalenin ardından köpeği veteriner hekime götürdük" dedi.

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