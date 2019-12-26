Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği’nin tanıtım toplantısı yapıldı

Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı Şişli’deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Çalışanları Kongresi Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanı Serdal Zelyurt, Sağlık Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri Şule Yılmaz, kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat ile İstanbul’daki birçok hastanenin yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Sunuculuğunu Cihan Karabel’in yaptığı toplantıda sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm yolları konuşuldu. 5-8 Mart arasında Antalya’da düzenlenecek olan Sağlık Çalışanları Kongresi’ne ilişkin bilgiler verilerek tüm sağlık çalışanları kongreye davet edildi.

Sağlık sektörü temsilcileri Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda 5-8 Mart arasında Antalya’da düzenlenecek olan kongreye ilişkin bilgiler verilirken, sağlık çalışanlarının sorunları da konuşuldu.

“Sağlıkçılar hastalar için varız”

Sağlık çalışanlarının topluma hizmet etmek için var olduğunu, insanların da kendilerine hizmet eden hekimlere karşı duyarlı davranması gerektiğini ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Çalışanları Kongresi Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Sağlık çalışanları özverileriyle aslında sağlıkta dönüşümü oluşturdular. Sağlık çalışanlarıyla hastanın aynı yerde aynı amaçla hareket ettiğinin belirtilmesi çok önemli. Burada dernek başkanımız, kongre başkanımız olsun bende elimden geldiğince destek vereceğim. Çünkü bizler sağlıkçılar hastalar için varız. Hastaları iyileştirmek için varız. Ben çok memnunum böyle bir kongre organizasyonu yapıldığından sağlık çalışanları esasında toplumumuzun yansıması, toplumumuzdan da sağlık çalışanına sahip çıkmasını istiyorum. Kongre, 5-8 Mart’ta Antalya’da yapılacak Türkiye’deki bütün sağlık çalışanları bildiğim kadarıyla davet ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Doktor temizlikçi, hiçbir ayrım gözetmeden katkılarınızı bekliyoruz”

Toplantıda konuşan İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanı Serdal Zelyurt, kongrenin sağlık çalışanlarının bir araya gelerek problemlerini dile getirmesi noktasında önemli olduğuna dikkat çekti. Zelyurt, toplumun sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Sağlık tesislerimize yaklaşık 380 bin kişi gelmekte. Sorunları ortaya koymak bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Sağlık Çalışanları Kongresi’ni sizlere duyuruyor olmaktan onur duyuyoruz. Fikirlerinizi paylaşırken doktor hekim, hemşire, ebe, röntgen teknisyeni, temizlikçi, hiçbir ayrım gözetmeden katkılarınızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

