Sağlık Çalışanları Ölen Arkadaşlarını Andı

14 Mart Tıp Bayramı, Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl da kutlamasız geçiyor. İzmir'de sağlık çalışanları 14 Mart dolayısıyla görevi sırasında katledilen ve yaşamını yitiren sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini anarak denize karanfiller bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen sağlık çalışanları, yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için basın açıklaması yaptı.

“Her gün kayda geçen ortalama 30 şiddet vakası var”

Açıklamayı İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel okudu. Yüksel, 17 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm projesinin çalışanların iş yükünü artırdığını, esnek ve güvencesiz çalışma ile tükenmişlik getirdiğini belirterek, “Kayda geçen günlük ortalama 30 şiddet vakası vardır. Kayda geçmeyenlerin daha da fazla olduğu bilinmektedir. Artan şiddet sonucu Ersin Arslan, Melike Erdem, Kamil Furtun, Aynur Erdem, Hasan Orhan Çetin, Fikret Hacıosman ve daha birçok sağlık emekçisi yaşamlarını yitirmişlerdir” dedi.

“Tükeniyoruz, ölüyoruz, yönetemiyorsunuz”

Yüksel, sağlık çalışanlarının Corona virüsü pandemisiyle yeni ve vahim bir durumla karşı karşıya kaldığını da sözlerine ekledi ve “Şeffaf yönetilmeyen bu süreçte yetersiz kişisel koruyucu ekipman, art arda alınan yanlış kararlar, sağlık emek örgütlerinin sürece dahil edilmeyişi hazin sonuçlar doğurmuştur. Hak mücadelesi, idari baskılar, sürgünler, görevden almalarla engellenmeye çalışılmıştır. Tükeniyoruz, ölüyoruz, yönetemiyorsunuz. Uyarılarımız her zaman olduğu gibi duyulmamış, önemsenmemiş ve baskılarla dile getirilmesi önlenmeye çalışılmıştır” diye konuştu.