HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Çalışanları Ölen Arkadaşlarını Andı

Sağlık Çalışanları Ölen Arkadaşlarını Andı

13.03.2021 17:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlık Çalışanları Ölen Arkadaşlarını Andı

14 Mart Tıp Bayramı, Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl da kutlamasız geçiyor. İzmir'de sağlık çalışanları 14 Mart dolayısıyla görevi sırasında katledilen ve yaşamını yitiren sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini anarak denize karanfiller bıraktı

14 Mart Tıp Bayramı, Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl da kutlamasız geçiyor. İzmir'de sağlık çalışanları 14 Mart dolayısıyla görevi sırasında katledilen ve yaşamını yitiren sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini anarak denize karanfiller bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen sağlık çalışanları, yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için basın açıklaması yaptı.

“Her gün kayda geçen ortalama 30 şiddet vakası var”

Açıklamayı İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel okudu. Yüksel, 17 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm projesinin çalışanların iş yükünü artırdığını, esnek ve güvencesiz çalışma ile tükenmişlik getirdiğini belirterek, “Kayda geçen günlük ortalama 30 şiddet vakası vardır. Kayda geçmeyenlerin daha da fazla olduğu bilinmektedir. Artan şiddet sonucu Ersin Arslan, Melike Erdem, Kamil Furtun, Aynur Erdem, Hasan Orhan Çetin, Fikret Hacıosman ve daha birçok sağlık emekçisi yaşamlarını yitirmişlerdir” dedi.

“Tükeniyoruz, ölüyoruz, yönetemiyorsunuz”

Yüksel, sağlık çalışanlarının Corona virüsü pandemisiyle yeni ve vahim bir durumla karşı karşıya kaldığını da sözlerine ekledi ve “Şeffaf yönetilmeyen bu süreçte yetersiz kişisel koruyucu ekipman, art arda alınan yanlış kararlar, sağlık emek örgütlerinin sürece dahil edilmeyişi hazin sonuçlar doğurmuştur. Hak mücadelesi, idari baskılar, sürgünler, görevden almalarla engellenmeye çalışılmıştır. Tükeniyoruz, ölüyoruz, yönetemiyorsunuz. Uyarılarımız her zaman olduğu gibi duyulmamış, önemsenmemiş ve baskılarla dile getirilmesi önlenmeye çalışılmıştır” diye konuştu.

“Kayıplarımız hatalarla dolu anlayış nedeniyle devam etmektedir”

400’e yakın sağlık emekçisinin pandemi nedeniyle öldüğünü hatırlatan Yüksel, “Kayıplarımız hala bu hatalarla dolu anlayış nedeniyle devam etmektedir. Bu pandemi mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları, isimlerini yüreklerimize ve gözyaşlarımıza yazdırdılar. Onların kayıplarından duyduğumuz acı tarifsizdir” ifadelerini kullandı.

Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha fazla kayıp yaşamamamız için ertelenen iş sağlığı güvenliği yasası uygulanmalı, çalışanların sağlığı ve güvenliği işyerlerinde öncelenmelidir. Sağlıkta şiddeti engelleyecek politikalar hızla hayata geçirilmelidir. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz.”

Sağlık çalışanları açıklamanın ardından okunan şiir eşliğinde ölen arkadaşları için denize karanfil bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdiAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdi
İBB ve Tuzla Belediyesi arasında ‘süt’ tartışmasıİBB ve Tuzla Belediyesi arasında ‘süt’ tartışması
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!

Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Kan donduran vahşette yeni detaylar! Cinayetten önce kameraları bozmuş

Kan donduran vahşette yeni detaylar! Cinayetten önce kameraları bozmuş

Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Okullar kapanacak mı?

Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Okullar kapanacak mı?

İBB ve Tuzla Belediyesi arasında ‘süt’ tartışması

İBB ve Tuzla Belediyesi arasında ‘süt’ tartışması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 0-9 yaş ve gebelerle ilgili son veriler gözümüzü korkuttu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Son veriler gözümüzü korkuttu

İmamın eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Tüm Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.