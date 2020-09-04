Sağlık Çalışanları Salgınla ilgili Açıklanan Verilere İnanmıyor

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin kentteki sağlık çalışanlarıyla yaptığı anketten çıkan sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 98’i, açıklanan vaka ve ölüm sayılarını gerçekçi bulmuyor. Sosyo-Politik Saha Araştırma Merkezi”nin, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır”da görev yapan sağlık personelleriyle online olarak yaptığı ve 203 sağlık çalışanının katıldığı anketin sonuçlarına ilişkin rapor açıklandı. Normalleşme takviminin açıklandığı, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Corona virüsü salgını nedeniyle Diyarbakır’da, artan vaka ve ölüm sayılarının, sağlık çalışanlarını ne şekilde etkilediği ve sağlık çalışanlarının, salgın sürecinden etkilenme halleri, talep ve önerilerini ölçmek amacıyla yapılan anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı. “Süreç İyi Yönetilmiyor” Ankette sorulan “Pandemi sürecinin doğru ve sağlıklı yönetilip yönetilmediği” sorusuna katılımcıların yüzde 81,3’ü “Hayır” yanıtını verirken, sadece yüzde 1’lik bir kesim bu soruya “Evet” yanıtı verdi.

“Sağlık çalışanları için alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna araştırma grubunun sadece, yüzde 0,5’lik bir kesimi “Evet” yanıtını verirken, yüzde 85,7’si “Hayır”, yüzde 13,8’iyse “Kısmen” şeklinde yanıt verdi. Ankette sorulan sorulardan biri de “Salgının kontrol altına alınabilmesi için izlenen yol ve alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz?” oldu. Ankete katılanların yüzde 86,2’si “Hayır”, yüzde 13,8’i “Kısmen” yanıtı verdi. Bu soruya “Evet” yanıtını veren olmadı. Sağlık Çalışanları İstifayı Düşünüyor “Sağlık çalışanları kendilerini çalıştıkları yerde güvende hissediyor mu?” sorusuna verilen yanıtların, yüzde 92,6’sı olumsuz, yüzde 0,5’i olumlu oldu. Sağlık çalışanlarının salgın sürecindeki en büyük problemlerinin başındaysa artan iş yükü ve buna bağlı fiziksel ve ruhsal sorunlar olduğu anketin sonuçlarına yansıdı. Ankete katılanların yüzde 92,6’sı artan iş yükünün fiziksel ve ruhsal bir baskı oluşturduğunu belirtirken, yüzde 4,4’ü bu soruya “Hayır” yanıtı verdi. “Bu süre zarfında istifa etmeyi düşündünüz mü?” sorusuna katılımcıların yüzde 61,1’i “Evet”, Yüzde 38,9’u “Hayır” yanıtını verdi.