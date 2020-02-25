Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Sokağa Çıkıyor

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlememesi üzerine sağlık sektöründe çalışanlar alanlara inmeye karar verdi. 15 Mart’ta Ankara’da miting düzenleyecek olan sağlık çalışanları, 17 Nisan’da da greve gidecek.
Sağlık çalışanlarının eylem kararı Diyarbakır’da düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Diyarbakır Tabip, Eczacı, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Odaları’yla Mezopotamya Psikologlar İnsiyatifi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi temsilcileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, 15 Mart’ta Ankara’da ‘Beyaz Miting’ adıyla bir miting düzenleneceği duyuruldu.
Katılan kurumlar adına açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, şiddete maruz kalmaktan mesleklerini yapamaz hale geldiklerini söyledi. Beş acil tedbirin alınması çağrısı yapan Demir, “Başta TTB’nin hazırladığı, sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’ olmak üzere ‘Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamı İçin 5 Acil Tedbir’ hızla hayata geçirilmelidir. TTB’nin hazırladığı sağlık, emek ve meslek örgütlerinin desteklediği ‘Sağlıkta şiddet yasa tasarısı’ meclis tarafından hemen yasalaştırılsın. Sağlık hizmeti sunarken yaşanan şiddet, iş yeri kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilsin. Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin. Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin” dedi.
Demir, her ayın 17’sinde bütün illerde basın açıklamaları, nöbet eylemleri, 15 Mart’ta Ankara’da “Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz Miting”, 17 Nisan’daysa ‘Sağlıkta Şiddete Grevdeyiz’ eylemi yapacaklarını söyledi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Şiyar Güldiken, şiddeti artık kabul etmediklerini belirtti. Güldiken, “Türkiye'deki tüm sağlıkçıların ortak talepleri için biraraya geleceğiz. Hepimiz her gün olmasa bile ayda en az bir kez ya biz ya bir yakınımız bir hastaneye gidiyoruz. Alabildiğimiz hizmet şöyle eleştiriliyor; Bu ülkede ne değişti? Mevcut hükümet 2002'de iktidara geldiğinde sağlık sistemindeki eksikleri, yanlışlıklar düzeltmek adına gelmişti. En büyük eleştirisi buydu ama geldiğimiz noktada 2002'den önceki durumdan da daha vahim durumdayız. Her birimiz neredeyse her bir sağlık çalışanı her gün mobinge uğruyor ya da hizmet verdiklerinin şiddetine maruz kalıyor. Burada bizim günahkâr göreceğimiz hizmet alanlar değil. Bu sistemin bir dayatması. Sağlıktaki bu kışkırtılmış durum gittikçe daha da katmerleşti ve en çok görülen, en çok şiddete maruz kalan sağlıkçılar oldu. Bunu artık kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmeyeceğimizi Ankara'da 15 Mart'ta bir kez daha haykıracağız” dedi.
Daha sonra söz alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya’ysa sağlık sisteminin iflas noktasına geldiğini savundu. Yerlikaya, “Sağlıkta iflas noktasına geldiler. Bunun vatandaşlara da doğrudan bir yansıması var. Sağlık emekçileri bunu yıllardır yaşıyorlar. Bıçak kemiğe dayandı diyeceğimiz bir noktadayız. Sağlık çalışanları bu durumdan çok mutsuzlar, huzursuzlar. Bu sürecin böyle gitmeyeceğini bir kez daha vurgulamak üzere 14 Mart haftası etkinliklerini böyle yürüteceğiz” diye konuştu.