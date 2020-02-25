Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Sokağa Çıkıyor

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlememesi üzerine sağlık sektöründe çalışanlar alanlara inmeye karar verdi. 15 Mart’ta Ankara’da miting düzenleyecek olan sağlık çalışanları, 17 Nisan’da da greve gidecek.

Sağlık çalışanlarının eylem kararı Diyarbakır’da düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Diyarbakır Tabip, Eczacı, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Odaları’yla Mezopotamya Psikologlar İnsiyatifi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi temsilcileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, 15 Mart’ta Ankara’da ‘Beyaz Miting’ adıyla bir miting düzenleneceği duyuruldu.

Katılan kurumlar adına açıklama yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, şiddete maruz kalmaktan mesleklerini yapamaz hale geldiklerini söyledi. Beş acil tedbirin alınması çağrısı yapan Demir, “Başta TTB’nin hazırladığı, sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’ olmak üzere ‘Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamı İçin 5 Acil Tedbir’ hızla hayata geçirilmelidir. TTB’nin hazırladığı sağlık, emek ve meslek örgütlerinin desteklediği ‘Sağlıkta şiddet yasa tasarısı’ meclis tarafından hemen yasalaştırılsın. Sağlık hizmeti sunarken yaşanan şiddet, iş yeri kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilsin. Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin. Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin” dedi.