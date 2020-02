Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Sokağa Çıkıyor

Demir, her ayın 17’sinde bütün illerde basın açıklamaları, nöbet eylemleri, 15 Mart’ta Ankara’da “Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz Miting”, 17 Nisan’daysa ‘Sağlıkta Şiddete Grevdeyiz’ eylemi yapacaklarını söyledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Şiyar Güldiken, şiddeti artık kabul etmediklerini belirtti. Güldiken, “Türkiye'deki tüm sağlıkçıların ortak talepleri için biraraya geleceğiz. Hepimiz her gün olmasa bile ayda en az bir kez ya biz ya bir yakınımız bir hastaneye gidiyoruz. Alabildiğimiz hizmet şöyle eleştiriliyor; Bu ülkede ne değişti? Mevcut hükümet 2002'de iktidara geldiğinde sağlık sistemindeki eksikleri, yanlışlıklar düzeltmek adına gelmişti. En büyük eleştirisi buydu ama geldiğimiz noktada 2002'den önceki durumdan da daha vahim durumdayız. Her birimiz neredeyse her bir sağlık çalışanı her gün mobinge uğruyor ya da hizmet verdiklerinin şiddetine maruz kalıyor. Burada bizim günahkâr göreceğimiz hizmet alanlar değil. Bu sistemin bir dayatması. Sağlıktaki bu kışkırtılmış durum gittikçe daha da katmerleşti ve en çok görülen, en çok şiddete maruz kalan sağlıkçılar oldu. Bunu artık kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmeyeceğimizi Ankara'da 15 Mart'ta bir kez daha haykıracağız” dedi.