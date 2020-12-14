Sağlık çalışanları sosyal medyadan isyan etti

İzin ve istifa haklarını geri isteyen çalışanlar Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını talep etti.Türkiye'de salgınına karşı 9 aydır ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları, Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi; izin, istifa ve tayin haklarının iade edilmesi talebiyle sosyal medyada kampanya başlattı.

Ağır çalışma koşullarını ve fazla mesai ücreti verilmemesini protesto eden sağlık çalışanları tepkilerini Twitter üzerinden başlattıkları #HepBirlikteArtıkYeterDiyoruz etiketiyle paylaştı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan etiket Twitter’da bir numaralı gündem maddesi oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçen hafta Covid-19'un meslek hastalığı sayılması yönündeki taleplere "vazife malulü sayılıyorlar” diyerek ek bir düzenlemeye gerek olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türkiye Sağlık Sendikası tarafından bugün yapılan açıklamada, “ ‘Gerek yok, vazife malulü sayılıyorlar’ gibi beyanların yerine ‘Görevleri nedeniyle covid-19'a yakalanan her kamu çalışanı için bu meslek hastalığıdır. Hayatını kaybeden her çalışanının yakınları da devletimiz tarafından şehit yakını olarak kabul edilecektir’ beyanları sağlık çalışanlarının beklediği, derde derman olacak açıklamalarıdır” ifadesi kullanıldı. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Bu kadar açık ve net bir durum ortada iken sağlık çalışanları için Covid-19'un meslek hastalığı olarak belirlenmesinde bize göre zaruret vardır. Bu hem bir durumun tespiti hem de Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarının hakları korumak için zorunludur” denildi.