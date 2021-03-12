Sağlık Çalışanları: “Talepler Dilimizde Yitirdiklerimiz Yüreğimizde”

Ortak basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç okudu. Ali Karakoç, “Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, halkımızın sağlığı için, sağlık çalışanlarının sağlığı için pandemi öncesinde de uyarılarda bulunduk. Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Ancak, siyasi ve ekonomik kaygılarla yanlış kararlar alınmaya devam edildi. Bu yanlış kararlar ve alınması gerektiği halde alınmayan kararlar nedeniyle Covid-19 pandemisinde binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kayıplarımız bugün de devam ediyor” dedi.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Ankara Tabip Odası, SES Ankara Şube, Ankara Diş Hekimleri Odası'ndan temsilcilerin de bulunduğu topluluk, basın açıklamasından önce hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu.

Türkiye, Corona virüsü salgınında bir yılı geride bırakırken sağlık çalışanları örgütleri, süreçteki yanlış sağlık politikalarını eleştirdi. Gazi Üniversitesi Hastanesi önünde açıklama yapan sağlık çalışanları, kayıplar ve tükenmişlikle geçen bir yılı hatırlattılar.

Yaşanan can kayıplarının önemli bir bölümünün, zamanında alınan doğru kararlarla önlenebileceğini söyleyen Ali Karakoç, “En temel hakkımız olan yaşam hakkımızın, bilimsellikten uzak, şeffaflıktan uzak, ekonomik ve siyasi kaygıların yön verdiği kararlarla hiçe sayılması bizi dehşete düşürdü. Yorulduk, tükendik, öldük. Çok can kaybettik, canlarımızı kaybettik” diye konuştu.

“Pandeminin ilk zamanlarında devlet tarafından tedarik edilemeyen ve halka ulaştırılamayan, halkın karaborsadan ulaştığı maskelerle akıllarda kaldı” diyen Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, “Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil, halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve işin sahiplerini yani bizleri dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlusunun aldığınız ya da almadığınız kararlar olduğunu artık görün” ifadelerini kullandı.

Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını, şiddet, mobbing ve baskıların son bulmasını isteyen sağlık çalışanları 15 Mart’ta Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na, ilçe ve illerde ise Sağlık müdürlüklerine kitlesel ziyaretler gerçekleştirecek.

10 Mart 2021’e gelindiğinde resmi verilere göre bir yılda 372 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 200 bine yakın sağlık çalışanı enfekte oldu.

