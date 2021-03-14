Sağlık Çalışanları Tıp Bayramını Buruk Kutladı

Anma toplantısının açış konuşmasını Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan yaptı. Turan, salgın nedeniyle buruk bir kutlama yaptıklarını belirterek, “Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. İsmi bayram ama maalesef biz bu haftaya buruk girdik. Pandeminin bir yılını geride bıraktık ama maalesef sağlık meslek örgütleri olarak bizim hiçbir önerimize kulak asılmadı, hiçbir sesimiz duyulmadı, ‘öldük’ dedikçe çığlığımız duyulmadı. Önlenebilir bir hastalıktan dolayı 30 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. 387 sağlık emekçisini kaybettik. Diyarbakır'da da 19 sağlık emekçisini kaybettik 2 bine yakın sağlık emekçisi de hastalığı geçirdi” dedi.

Anmaya katılanlar daha sonra Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından söz alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, sorunlarına çözüm bulunmadığını ifade ederek, şunları söyledi; “Bu 14 Mart'ta sağlık alanında birçok sorunla karşı karşıyayız. Özlük haklarımız ile ilgili ciddi sorunlar var, sağlık alanında çok ciddi şiddet sorunu var. Bizler sağlık emekçileri sağlık örgütleri olarak bir kez daha şunu istiyoruz; şiddetten arınmış bir sağlık ortamı, emekliliğe yansıyan insanca bir yaşamamızı sağlayacak bir ücret talebini istiyoruz. Pandeminin bilimsel bir şekilde yönetilmesini talep ediyoruz.”

Ortak duygu: Burukluk

Konuşmaların ardından anmaya katılanlar, ölen sağlık çalışanlarının anısına Dicle Nehri’ne karanfil bıraktı. Anmaya katılanlar duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Ortak duygu burukluktu. Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, sadece Diyarbakır’da 19 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Türkiye'de 387 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi sadece Diyarbakır'da 19 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da 14 bin kamuda çalışan sağlık emekçisi var. Bunların yaklaşık 2 bini bu hastalığa yakalandı. Türkiye'de 150 binden fazlası bu hastalığa yakalandı. 30 bin vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bütün bunların içinde, bütün bu önlenebilir ama önlenemeyen sonuçlarından kaynaklı yaşamını yitiren, hastalığa yakalanandan kaynaklı bizim bayram olarak kutlamamız pek mümkün değil, buruk olarak yaşıyoruz” diye konuştu.