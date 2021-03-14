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Sağlık Çalışanları Tıp Bayramını Buruk Kutladı

14.03.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Her yıl etkinliklerle kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle buruk kutlandı. Diyarbakır’da görev yapan hekimler, salgınla mücadelede 387 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattılar ve verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, buruk olduklarını söyledi

Her yıl değişik etkinliklerle kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle buruk kutlandı. Diyarbakır’da görev yapan hekimler, salgınla mücadelede 387 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattılar ve verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, buruk olduklarını söyledi.

Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnsiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu üyeleri Corona virüsü salgını nedeniyle kaybettikleri meslektaşlarını anmak üzere tarihi On Gözlü Köprü üzerinde toplandı.

Anma toplantısının açış konuşmasını Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan yaptı. Turan, salgın nedeniyle buruk bir kutlama yaptıklarını belirterek, “Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. İsmi bayram ama maalesef biz bu haftaya buruk girdik. Pandeminin bir yılını geride bıraktık ama maalesef sağlık meslek örgütleri olarak bizim hiçbir önerimize kulak asılmadı, hiçbir sesimiz duyulmadı, ‘öldük’ dedikçe çığlığımız duyulmadı. Önlenebilir bir hastalıktan dolayı 30 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. 387 sağlık emekçisini kaybettik. Diyarbakır'da da 19 sağlık emekçisini kaybettik 2 bine yakın sağlık emekçisi de hastalığı geçirdi” dedi.

Anmaya katılanlar daha sonra Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından söz alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, sorunlarına çözüm bulunmadığını ifade ederek, şunları söyledi; “Bu 14 Mart'ta sağlık alanında birçok sorunla karşı karşıyayız. Özlük haklarımız ile ilgili ciddi sorunlar var, sağlık alanında çok ciddi şiddet sorunu var. Bizler sağlık emekçileri sağlık örgütleri olarak bir kez daha şunu istiyoruz; şiddetten arınmış bir sağlık ortamı, emekliliğe yansıyan insanca bir yaşamamızı sağlayacak bir ücret talebini istiyoruz. Pandeminin bilimsel bir şekilde yönetilmesini talep ediyoruz.”

Ortak duygu: Burukluk

Konuşmaların ardından anmaya katılanlar, ölen sağlık çalışanlarının anısına Dicle Nehri’ne karanfil bıraktı. Anmaya katılanlar duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Ortak duygu burukluktu. Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, sadece Diyarbakır’da 19 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Türkiye'de 387 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi sadece Diyarbakır'da 19 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da 14 bin kamuda çalışan sağlık emekçisi var. Bunların yaklaşık 2 bini bu hastalığa yakalandı. Türkiye'de 150 binden fazlası bu hastalığa yakalandı. 30 bin vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bütün bunların içinde, bütün bu önlenebilir ama önlenemeyen sonuçlarından kaynaklı yaşamını yitiren, hastalığa yakalanandan kaynaklı bizim bayram olarak kutlamamız pek mümkün değil, buruk olarak yaşıyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Yiğit ise burukluğunu şu cümlelerle dile getirdi; “Bu yıl farklı, bir bayram gibi kutlamıyoruz. Hayatını kaybeden sağlık emekçileri arkadaşlarımız var, çok sayıda sağlık emekçisi bu dönemde hayatını kaybetti. Bunun üstüne bir meslek hastalığı olarak kabul edilmedi. Bu konuda açıklama yapılmasına rağmen verdikleri sözlerin arkasında durmadılar. Meslek hastalığı olarak ilan edilmedi. Ne yazık ki bunun burukluğunu yaşıyoruz.”

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