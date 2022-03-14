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Sağlık çalışanları ve doktora zam mı yapıldı 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması nedir? Doktor maaşı kaç TL?

14.03.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanları zammı internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, 14 Mart Tıp Bayramı programı gerçekleştirildi. Peki Sağlık çalışanları ve doktora zam mı yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması nedir? Doktor maaşı kaç TL? İşte detaylar...

Sağlık çalışanları ve doktora zam mı yapıldı 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması nedir? Doktor maaşı kaç TL?

Sağlık çalışanlarının maaş zammına ilişkin son dakika açıklaması yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamaların ardından doktor, ebe, hemşire, pratisyen yani sağlık çalışanlarına yapılması öngörülen zam araştırılıyor. Peki Sağlık çalışanları ve doktora zam mı yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması nedir? Doktor maaşı kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Sağlık çalışanlarına zam mı yapılacak 2022?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE DOKTORA ZAM MI YAPILDI?

Aralık ayından bu zamana dek sürdürülen sağlık çalışanlarına ilişkin paket tamamlandı. O paketten Aile Hekimleri haricindeki sağlık çalışanlarına zam çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanlarına zam mı yapılacak 2022?

Sağlık çalışanlarına ilişkin müjdeyi 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Sağlık çalışanlarına zam mı yapılacak 2022?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI NEDİR?

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmişti. Fakat, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

Sağlık çalışanlarına zam mı yapılacak 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor."

DOKTOR, HEMŞİRE, EBE MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili mesleki kurulu oluşturuyoruz. Mesleklerin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazmiantın rücu ettirilip ettirilmeyeceğne de bu kurul karar verecek.

Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.

Dördüncü müjdemiz maaşlarda yapılan bu iyileştirmelerin emekliliğe de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaşları da yeniden ele alınacaktır.

Beşinci müjdemiz de şudur. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. "

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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