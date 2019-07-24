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Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

Konya’da kan ve kök hücre bekleyen hastalar için kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.Özel Medova Hastanesi çalışanları ve vatandaşlar, kök hücre ve kan bekleyen hastalar için hastane bahçesine kurulan Kızılay tırında kan bağışında bulundu.

Konya’da kan ve kök hücre bekleyen hastalar için kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Özel Medova Hastanesi çalışanları ve vatandaşlar, kök hücre ve kan bekleyen hastalar için hastane bahçesine kurulan Kızılay tırında kan bağışında bulundu. Bağış yapacak kişiler ilk önce kendilerine verilen formları doldurdu. Ardından herkes tek tek sağlık kontrolünden geçirildi ve kan değerleri ölçüldü. Muayene sonrasında kan ve kök hücre vermesinde bir sakınca olmayan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, kan ve kök hücre bekleyen hastalar için bağışta bulundu.
Kök hücre bağışı yapan hastane çalışanlarından Burcu Bilgiç, bağış yapmanın çok mutluluk veren bir şey olduğunu söyleyerek, “Bir insana fayda sağlıyor olabileceğini düşünmek bile benim açımdan çok huzur veren bir şey. Herkese de tavsiye ediyorum, ihmal etmememiz gereken bir durum. Çünkü biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Bu konuda bilinçlenmek lazım” dedi.
Bağış yapan diğer sağlık çalışanlarından Ali Hızarslan ise her 3 ayda bir rutin olarak kan bağışı yaptığını belirterek, “Kan bağışı, insan hayatı açısından da son derece önemlidir. Belki de aranan kan benim damarlarımda. Yani bu düşünceyle Kızılay aracılığıyla kan bağışımı yaptım, mutluyum” şeklinde konuştu.
Kan bağışı gerçekleştiren vatandaşlardan Hayri Taşçı da "İhtiyacı olan bir insana yardımcı olabildiysek ne mutlu. Bence herkesin kan vermesi gerekiyor, ihtiyacı olan insanlar var. Şu an da Türkiye’mizde belki kan verecek çok sayıda insan var ama korkuyorlar. Buraya alıştırmak lazım önce. Herkesin kan vermesini istiyorum, herkes versin” ifadelerini kullandı.
Kızılay aracılığıyla kan bağışı yapmalarına vesile olanlara teşekkür eden ve kan bağışında bulunan vatandaşlardan Samet Soysal ise “Her şeyden önce milli görevimiz bu, vatandaşlık görevimiz. Özellikle kök hücre konusu çok önem verdiğimiz bir konu. Çok ciddi anlamda ilik nakli bekleyen insanlar var. ‘Bir umut olabilir miyiz?’ düşüncesiyle biz de katkı da bulunduk. İnşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.
Medova Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen bağış kampanyasında 1 günde yaklaşık 60 ünite kan toplandı.

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı
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