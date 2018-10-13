"Sağlık çalışanlarımız kalite ve memnuniyeti zirveye taşımıştır"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Kısıtlı imkanlar, uzun çalışma süreleri, yoğun nöbetler, yüksek riskli ve yıpratıcı çalışma ortamlarına rağmen, istisnasız bütün sağlık çalışanlarımız hayatını ortaya koyarak, sağlık hizmetlerinde kalite ve memnuniyeti zirveye taşımıştır." dedi.

Sağlık-Sen Sakarya Şubesi'nin genel kurulu için kente gelen Memiş, Adapazarı ilçesindeki bir tesiste düzenlediği toplantıda, sağlık hizmetlerinde 16 yılda sessiz bir devrim yaşandığını ve sağlık çalışanlarının bu başarıyı sırtlayan gizli kahramanlar olduğunu söyledi.

Memiş, sağlık çalışanlarının sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirdiklerini ve birçok kazanıma imza attıklarını dile getirdi.

Sağlıkta dönüşümün mimarı ve kahramanı olan sağlık çalışanlarının en büyük beklentisinin mesleki onurlarının korunması, adil çalışma koşulları, güvenli çalışma ortamı sahipliği olduğunu belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Kısıtlı imkanlar, uzun çalışma süreleri, yoğun nöbetler, yüksek riskli ve yıpratıcı çalışma ortamlarına rağmen, istisnasız bütün sağlık çalışanlarımız hayatını ortaya koyarak, sağlık hizmetlerinde kalite ve memnuniyeti zirveye taşımıştır. OECD ülkeleri ortalamasının yarısı kadar hekim sayımız, 3'te biri kadar hemşire sayımızla OECD ortalamasının üstünde bir sağlık hizmeti talebini karşılıyoruz."