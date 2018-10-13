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"Sağlık çalışanlarımız kalite ve memnuniyeti zirveye taşımıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş: - "Kısıtlı imkanlar, uzun çalışma süreleri, yoğun nöbetler, yüksek riskli ve yıpratıcı çalışma ortamlarına rağmen, istisnasız bütün sağlık çalışanlarımız hayatını ortaya koyarak, sağlık hizmetlerinde kalite ve memnuniyeti zirveye taşımıştır"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Kısıtlı imkanlar, uzun çalışma süreleri, yoğun nöbetler, yüksek riskli ve yıpratıcı çalışma ortamlarına rağmen, istisnasız bütün sağlık çalışanlarımız hayatını ortaya koyarak, sağlık hizmetlerinde kalite ve memnuniyeti zirveye taşımıştır." dedi.

Sağlık-Sen Sakarya Şubesi'nin genel kurulu için kente gelen Memiş, Adapazarı ilçesindeki bir tesiste düzenlediği toplantıda, sağlık hizmetlerinde 16 yılda sessiz bir devrim yaşandığını ve sağlık çalışanlarının bu başarıyı sırtlayan gizli kahramanlar olduğunu söyledi.

Memiş, sağlık çalışanlarının sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirdiklerini ve birçok kazanıma imza attıklarını dile getirdi.

Sağlıkta dönüşümün mimarı ve kahramanı olan sağlık çalışanlarının en büyük beklentisinin mesleki onurlarının korunması, adil çalışma koşulları, güvenli çalışma ortamı sahipliği olduğunu belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Kısıtlı imkanlar, uzun çalışma süreleri, yoğun nöbetler, yüksek riskli ve yıpratıcı çalışma ortamlarına rağmen, istisnasız bütün sağlık çalışanlarımız hayatını ortaya koyarak, sağlık hizmetlerinde kalite ve memnuniyeti zirveye taşımıştır. OECD ülkeleri ortalamasının yarısı kadar hekim sayımız, 3'te biri kadar hemşire sayımızla OECD ortalamasının üstünde bir sağlık hizmeti talebini karşılıyoruz."

Memiş, ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik yaptıkları tükenmişlik araştırması sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının tükenmişlik oranının yüzde 25'lerin üzerinde olduğunu belirtti.

- "Sağlıkta şiddet sona erdirilmeli"

Metin Memiş, sağlık hizmetlerinde memnuniyet artarken şiddet olaylarının da arttığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2013-2017 yılları arasında kayıt altına alınan şiddet vakası sayısının 60 binin üzerinde olduğunu aktaran Memiş, "Bunun 18 bininin fiziksel şiddet, ayrıca 42 binin üzerinde de sözel şiddet vakası yaşandı. Sağlık-Sen olarak yaptığımız şiddet araştırmasında, meslek hayatı boyunca 11 ve daha fazla kez fiziksel veya psikolojik şiddete uğrama oranının sağlık çalışanları arasında yüzde 30 seviyesinde olduğunu tespit ettik." açıklamasında bulundu.

- "Yıpranma payı mücadelesi sürecek"

Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 350 bin sağlık çalışanının yıpranma payı hakkından faydalanmaya başladığını belirtti.

Yıpranma payının sağlık hizmetlerinin gerçeğine uygun şekilde düzenlenmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini dile getiren Memiş, "Sağlık hizmetleri bir ekip işi. Bu nedenle yıpranma payı hakkının bütün hizmet sınıflarını kapsaması, geriye dönük olarak hesaplanması konusundaki taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Metin Memiş ayrıca 3600 ek gösterge artışının lisans mezunu bütün sağlık çalışanlarına verilmesini istediklerini belirterek, "Sağlık çalışanları sabit ek ödemenin dışında döner sermaye alamaz hale gelmiştir. Adaletsiz döner sermaye sistemi acilen değişmeli, dağıtılabilir döner sermaye oranları artırılmalı ve sağlık çalışanlarının yaşadığı mağduriyet giderilmelidir." şeklinde konuştu.

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş sakarya

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