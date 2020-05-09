Sağlık Çalışanlarına Destek İçin Sektör Değiştirdi

Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Diyarbakır’daki bir firma, Corona Virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanları malzeme sıkıntısı çekince, sektör değiştirdi. Koruyucu siper üretmeye başlayan firma, bunları ihtiyacı olan kurumlara ücretsiz dağıtıyor.

Salgın nedeniyle birçok fabrikanın üretime ara verdiği Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde bugünlerde hummalı bir çalışma sürdürenler de var. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ali İhsan Özdoğan, fabrikasını kapatmadı. Özdoğan, salgın başlayıp, sağlık çalışanları malzeme sıkıntısı çekince, fabrikanın bir bölümünü onlara ayırdı. Özdoğan sağlık çalışanları için koruyucu siperlik üretmeye başladı.

Fabrikaya kurduğu yeni cihazlarla siperlik üretmeye başlayan Özdoğan, çalışanlarının bir bölümünü de bu işle görevlendirdi. Makinalardan çıkan siperlikleri monte edildikten sonra paketleniyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Özdoğan, sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısı çekmesi üzerine bu kararı aldıklarını belirterek, “Özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı gereği böyle bir karar verdik. Tamamen hastanelerimizde sağlık çalışanlarımıza yönelik hizmetimiz olsun istedik. Biz de bu süreçte elimizi taşın altına koyup böyle bir üretimi gerçekleştirmeye çalıştık. Umarım tüm sağlık çalışanlarımıza katkı sunmuş oluruz. Onlar hayatlarını bizim için riske eden insanlar, gecelerini gündüzlerini hiçe sayıp çaba sarf eden insanlar” dedi.