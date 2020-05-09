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Sağlık Çalışanlarına Destek İçin Sektör Değiştirdi

09.05.2020 23:56 | Son Güncelleme

Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Diyarbakır’daki bir firma, Corona Virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanları malzeme sıkıntısı çekince, sektör değiştirdi. Koruyucu siper üretmeye başlayan firma, bunları ihtiyacı olan kurumlara ücretsiz dağıtıyor

Sağlık Çalışanlarına Destek İçin Sektör Değiştirdi

Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Diyarbakır’daki bir firma, Corona Virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanları malzeme sıkıntısı çekince, sektör değiştirdi. Koruyucu siper üretmeye başlayan firma, bunları ihtiyacı olan kurumlara ücretsiz dağıtıyor.

Salgın nedeniyle birçok fabrikanın üretime ara verdiği Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde bugünlerde hummalı bir çalışma sürdürenler de var. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ali İhsan Özdoğan, fabrikasını kapatmadı. Özdoğan, salgın başlayıp, sağlık çalışanları malzeme sıkıntısı çekince, fabrikanın bir bölümünü onlara ayırdı. Özdoğan sağlık çalışanları için koruyucu siperlik üretmeye başladı.

Fabrikaya kurduğu yeni cihazlarla siperlik üretmeye başlayan Özdoğan, çalışanlarının bir bölümünü de bu işle görevlendirdi. Makinalardan çıkan siperlikleri monte edildikten sonra paketleniyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Özdoğan, sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısı çekmesi üzerine bu kararı aldıklarını belirterek, “Özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı gereği böyle bir karar verdik. Tamamen hastanelerimizde sağlık çalışanlarımıza yönelik hizmetimiz olsun istedik. Biz de bu süreçte elimizi taşın altına koyup böyle bir üretimi gerçekleştirmeye çalıştık. Umarım tüm sağlık çalışanlarımıza katkı sunmuş oluruz. Onlar hayatlarını bizim için riske eden insanlar, gecelerini gündüzlerini hiçe sayıp çaba sarf eden insanlar” dedi.

Paketlenen siperlikler, ihtiyacı olan kurumlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Özdoğan, şimdiye kadar 20 bine yakın maske dağıttıklarını söyleyerek, “Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına, sağlık çalışanlarına bedelsiz olarak dağıttık. Ticari bir gaye gütmedik. Şu ana kadar 20 binin üstünde dağıttık. Sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere valiliğe 10 bin adet verdik” diye konuştu.

Özdoğan’a Türkiye’nin değişik yerlerinden talep geliyor. Ticari amaçlı üretim yapmadığına dikkat çeken Özdoğan, “Bu konuda bize talepler geliyor ama dediğim gibi bizim gayemiz tamamen sağlık çalışanları olduğu için şu süreçte çok ticari boyutunu düşünmedik. İleriki süreçte ne olur bilemem. İnşallah en kısa zamanda bütün dünyada ve ülkemizde bu hastalık son bulur. Biz de asıl üretimimiz olan sektöre tekrar döneriz” şeklinde konuştu.

Pazartesi günü berber ve kuaförlerin açılacak olması nedeniyle, Özdoğan’ın fabrikası üretime hız verdi. Nedeni ise valiliğin, kentteki berber ve kuaförlere malzeme dağıtacak olması. Malzemeler arasında, siperlikler de bulunuyor.

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