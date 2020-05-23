HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sağlık çalışanlarına hastane önünde tasavvuf konseri

Sağlık çalışanlarına hastane önünde tasavvuf konseri

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Beypazarı Devlet Hastanesi çalışanları için tasavvuf sanatçıları özel bir konser gerçekleştirdi. Sosyal mesafeye dikkat edilen mini konser sağlık çalışanlarının büyük beğenisini topladı. Bazı sağlık çalışanları o anları telefonlarıyla görüntüledi.

Beypazarı Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Tasavvuf Sanatçıları, Sağlık çalışanları için özel bir konser verdi. Beypazarı Devlet Hastanesi çalışanları için hastanede bahçesinde bir araya gelen sanatçılar, seslendirdikleri ilahilerle, sağlık çalışanlarına moral konseri verdi. Sağlık personelinin de eşlik ettiği mini konserde sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Bazı sağlık çalışanları o anları telefonlarıyla görüntüledi. Konser sonunda sanatçılar, sağlık personellerine teşekkür etti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
İzleyenler şaşkına döndü! Herkes korkuyor, o öpüyorİzleyenler şaşkına döndü! Herkes korkuyor, o öpüyor
Kötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar olduKötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar oldu

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Ali el Hemdan'ı öldüren polise müebbet hapis istemi

Ali el Hemdan'ı öldüren polise müebbet hapis istemi

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sultangazi'de renkli görüntüler

Sultangazi'de renkli görüntüler

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Diğer Haberler
Yarasalarla dolu mağaraya girdi, yakaladığı yarasayı sevip öptü

İzleyenler şaşkına döndü! Herkes korkuyor, o öpüyor

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç cezadan kurtulamadı

Polisi karşısında görünce şoke oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra trafikte drift yapan magandalar yakalandı

Tehlikeli anlar! Görüntüler tepki çekmişti

Tekirdağ'da şaşkına çeviren görüntü! Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

Şaşkına çeviren olay! O anları görür görmez telefona sarıldı

Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan böyle düştü

Hırsızlık için girdi, canından oldu

120 davulcu sosyal mesafeye kuralına uyarak davul çaldı

Sosyal mesafeye uyarak davul çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.