Sağlık çalışanlarına istifa ve izin yasağı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinde hiçbir sağlık personelinin istifa talebi kabul edilmeyeceğini açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ile ilgili yeni düzenlemeleri hazırlanan yeni bir genelge ile 81 ilin valiliğine iletti. Buna göre merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin, "her ne sebeple olursa olsun" salgın sürecinde görevinden istifa talebinin kabul edilmeyeceği belirtildi. Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacakların görevlerinden ayrılabilecekleri vurgulanan genelgede, kapsam dışındakilere ise emeklilik işlemi yapılmayacağı ifade edildi.

"Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re'sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak, bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecek" denilen genelgede, atamalardaki kısıtlamalara da dikkat çekildi.

Atamalardaki kısıtlamalar

Bu çerçevede "eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamaların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu" belirtildi.