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Sağlık çalışanlarına saldırı kameraya yansıdı

07.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, korona virüsten hayatını kaybeden şahsın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.

Gaziantep’te, korona virüsten hayatını kaybeden şahsın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı anları, güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesinde bulunan Özel Deva Hastanesi’nde 15 gündür korona virüs tedavisi gören M.A.K. hayatını kaybetti. Hastane yetkililerince hazırlanan rapora ölüm nedeni olarak, Covid-19 yazılmamasını isteyen yakınları ret cevabı alınca sağlık çalışanlarına saldırdı.

Tartışma yumruklu, tekmeli saldırıya dönüştü
Sağlık çalışanlarına aile tarafından yapılan yumruklu, tekmeli saldırı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayda biri hemşire 3 hastane görevlisi yaralanırken, hastanede ise maddi hasar medyana geldi.
Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.

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