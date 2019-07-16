Sağlık Çalışanlarına Şiddet İzmir’de Protesto Edildi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri, İzmir Sağlık Platformu tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde protesto edildi. Basın açıklamasında Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması çağrısı yapıldı.‘’Sağlıkta şiddete hayır”, “Şiddet varsa hizmet yok” sloganları atıldı.

İzmir’deki farklı sağlık meslek örgütlerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki gün içinde acil servis ve yoğun bakımda iki ayrı şiddet olayı yaşandığı vurgulandı. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarından Dr. Enis Yiğitaslan “Acil servisinde yoğunluk nedeni ile hasta yakınları ile yaşanan tartışma şiddete evrildi. Hasta ve hasta yakınları benim de içinde bulunduğum, 7-8 sağlık çalışanına farklı düzeylerde sözel ve fiziksel şiddet uyguladı. Hekim olarak ben ve bir güvenlik görevlisi arkadaşımız fiziksel temasa maruz kaldık. Şiddete uğramadan, küfür ve hakaretle karşılaşmadan çalışmak istiyoruz” dedi.

“Güvenlik zafiyeti var”

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz sağlık kuruluşlarında yaşanan şiddetin sağlıkta dönüşüm politikaları olduğunu söyledi. Obuz, yaşanan son olaylarda güvenlik zafiyeti olduğuna da dikkat çekti ve “Şiddet sadece güvenlik sorununa indirgenemez ama çağrıldığında o güvenlik güçlerinin mutlaka gelmesi ve yardımını sunması gerekir” diye konuştu.