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"Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan, tutuklu yargılanmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş: "Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayan kim varsa bunun bedelini tutuklu yargılamayla ödemeli" - "Son olarak Meclis'e verdiğimiz önergeyle şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması yönünde bir kanun düzenlemesi yapıldı ancak bu düzenleme şu anda savcıların inisiyatifinde olduğu için tutuklu yargılama yapılmıyor"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayan kim varsa bunun bedelini tutuklu yargılamayla ödemeli." dedi.

Memiş, Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak ile ziyaret ettiği Ordu Sağlık-Sen Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de, sağlıkta dönüşümle birlikte bugün gelinen noktada ciddi bir başarının ortada olduğuna dikkati çeken Memiş, bu başarının temel sahiplerinin sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

Memiş, "bebek dostu hastane" uygulamalarından sonra "çalışan dostu hastane" uygulamalarının da bir an önce başlatılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız göreve geldiği ilk günlerde yaptığı açıklamalarla sağlık çalışanlarını önemsediğini, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında çalışmalar yapılacağını ifade etti. Bunu çok önemli ve değerli buluyoruz. Ben inanıyorum ki Sayın Bakanımız, Türkiye'nin yeni döneminde sağlık sisteminin daha ileriye taşınması noktasında, sağlık çalışanlarının hakları noktasında, önemli adımları atacaktır. Biz de bu süreçte kendisine en büyük desteği vereceğimizi buradan ifade ediyoruz."

Döner sermaye sorununun çözülmesi gerektiğini yıllardır belirttiklerini kaydeden Memiş, "Döner sermaye sistemi sil baştan yeniden yapılandırılmalı. Hizmetlisinden memuruna, hemşiresinden hekimine tüm sağlık çalışanlarımızın, hak ettikleri oranda döner sermaye alacakları bir sistem kurgusuna kavuşturulmalıdır. Bu anlamda öneri ve çalışmalarımızı Bakanlığımıza ilettik." diye konuştu.

- Sağlık çalışanlarına şiddet

Memiş, son dönemde sağlıkta şiddet konusunun had safhada olduğunu, şiddetin fiziki olmaya başladığını ifade ederek, bu anlamda Sağlık-Sen olarak yaptıkları sempozyum ve panellerle çözüm önerilerini ortaya koyduklarını söyledi.

Bu çalışmalardan sonra şiddetin kayıt altına alınmaya, güvenlik tedbirleri ile hukuki desteğin verilmeye başlandığını belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak Meclis'e verdiğimiz önergeyle şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması yönünde bir kanun düzenlemesi yapıldı ancak bu düzenleme şu anda savcıların inisiyatifinde olduğu için tutuklu yargılama yapılmıyor. Maalesef bu kanun düzenlemesi amacına ulaşmadı. Bu kanun yönlerinin eksik yerleri neyse bir an önce tamamlanmalı. Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayan kim varsa bunun bedelini tutuklu yargılamayla ödemeli."

Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı da Metin Memiş'e sağlık çalışanların sorunlarıyla yakından ilgilendiği için teşekkür etti.

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