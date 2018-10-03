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Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yaptığı açıklamada 'Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak' ifadelerini kullandı. Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arjantin'in Mar del Plata şehrinde yapılacak G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere hareketinden önce, Esenboğa Havalimanında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İstanbul Bahçelievler'deki bir özel hastanede menfur saldırı sonucu ağır yaralanan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Koca, "Değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Meslektaşlarının güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacağına işaret eden Koca, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olunacağını vurguladı.

EŞİYLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Bakan Koca, hastane başhekimiyle konuştuğunu ve ayrıntılı bilgi aldığını, yaşamını yitiren doktorun eşi Mutlu Hacıosman ile de telefon görüşmesi yaptığını aktardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı Fahrettin Koca TBMM

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bazı sağlık çalışanlarıda düzgün çalışsın kardeşim hepmi vatandaş suçlu
bu millete doktor fazla .gitsin hacı hocanın ayaklarını yalasınlar, tacizine uğrasınlar. doktorlar peygamberden sonra en kutsal insanlardır. doktora şiddet uyguluyorsan git veteriner hekime muayene ol.
gerek var mı bakanım nasıl olsa af çıkartacaksınız mahkum etmenin de bir anlamı yok o zaman en güzeli suç işlemek serbest deyinde hakimler savcılar polisler boşuna emek vermesin bari 140 sabıkası olan adam dışarıda geziyorsa zaten bir yerde eksik vardır.
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