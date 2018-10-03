Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arjantin'in Mar del Plata şehrinde yapılacak G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere hareketinden önce, Esenboğa Havalimanında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İstanbul Bahçelievler'deki bir özel hastanede menfur saldırı sonucu ağır yaralanan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Koca, "Değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Meslektaşlarının güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacağına işaret eden Koca, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olunacağını vurguladı.

EŞİYLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Bakan Koca, hastane başhekimiyle konuştuğunu ve ayrıntılı bilgi aldığını, yaşamını yitiren doktorun eşi Mutlu Hacıosman ile de telefon görüşmesi yaptığını aktardı. (AA)

