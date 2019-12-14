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Sağlık çalışanlarına teşekkür ve moral mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:38 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Suriye sınırında görev yapan sağlık ekiplerine teşekkür ve moral mektubu gönderildi.Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Sağlık Bakanlığınca alınan sağlık tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinden sağlık personeli görevlendirildi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Suriye sınırında görev yapan sağlık ekiplerine teşekkür ve moral mektubu gönderildi.
Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Sağlık Bakanlığınca alınan sağlık tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinden sağlık personeli görevlendirildi. Suriye sınırında harekâtın başladığı günden bu yana görev yapan sağlık ekipleri, verilen görevi tamamladıktan sonra evlerine döndü. Görevini tamamlayan sağlık ekiplerine İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz teşekkür ve moral mektubu gönderdi.
Sağlık çalışanlarına kahramanca görevlerini tamamladıklarından dolayı teşekkür ettiklerini söyleyen İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, “24 saat vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet veren ve tüm zorluklara göğüs geren sağlık personellerimize şükranlarımızı sunuyorum. Gönüllülük esasına dayanan ve kahraman ordumuzun yanında görev yapan ve görevlere kendini adayan personelimize çok teşekkür ederiz. Bu çalışmalar kapsamında kendilerine bir de teşekkür mektubu gönderdik. Personelimizin bu kahramanca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Teşekkür ve moral mektubu aldığı için mutlu olduğunu ifade eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanı ve UMKE Gönüllüsü Mehmet Raşit İzci ise “UMKE ve 112 olarak daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda da görev yapmıştık. Barış Pınarı Harekatı’nda da görev yazısı çıkınca görevli olduk. Şanlıurfa’ya gönderildik ve operasyon bölgesinde öncelikle Mehmetçiğimize ve Suriye Milli Ordusu’ndaki askerlere oluşabilecek yaralanmalar ve medikal rahatsızlanmalarında yardımcı olmaya çalıştık. Görevden de döndüğümüzde bu mektup elimize ulaştı ve sağ olsun İl Sağlık Müdürlüğü eksik olmasınlar” ifadelerini kullandı.

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