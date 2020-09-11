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Sağlık çalışanlarına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K.

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K. merkezde aşı olmadığını söyleyen 3 hemşireyi darp etti. Hemşirelerin yardım çığlıklarını duyan Abdullah Sönmez isimli hasta muayene odasının kapısını açarak içeri girdi ve hemşireleri saldırganın elinden kurtardı. Ancak bu kez saldırgan Sönmez’i darp edip, bıçaklayarak yaraladı. Bu saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde annesi Beser K. ile Sarımsaklı’daki Sağlık Ocağı’na giden Engin Barış K., annesine zatürre aşısı yapılmasını istedi. Ancak sağlık merkezi çalışanı hemşireler ellerinde aşı kalmadığını ve yaşlı kadının ismini listeye ekleyeceklerini söyledi. Hemşirelerin bu yanıtına hiddetlenen Engin Barış K., Ebe-hemşire Hande Çabuk’u darp edip, yanındaki hemşire Ayşe Beyazıt’ı saçlarından çekerek yerlerde sürükledi. Bununla da yetinmeyen saldırgan, muayene odasındaki Ayşe Sakallıoğlu’nu da tartakladı.
Hemşirelerin çığlıklarını duyup, odanın kapısını açarak içeri giren hasta 66 yaşındaki akademisyen Abdullah Sönmez hemşireleri saldırgan ın elinden kurtardı. Engin Barış K. ile boğuşmaya başlayan Sönmez, yüzüne yediği yumruk darbesi ve akabinde de bacağına yediği bıçak darbesiyle yaralandı.
Saldırgan Engin Barış K. önce kaçtı sonrada jandarma ekiplerine teslim oldu. Yaralanan Abdullah Sönmez ise yaralandığı Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık çalışanlarına karşı gerçekleşen saldırı olayının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarıdan kavga esnasında koridorda yaşanan korku dolu anlar ve hareketlilik dikkati çekiyor.

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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