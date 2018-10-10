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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: - "İnsan hayatını kurtarmaya odaklanmış ve bu sebeple de oldukça savunmasız bir noktada olan sağlık çalışanlarına şiddet eyleminin gerçekleştirilmesi tam anlamıyla insafsızlık ve vicdansızlıktır"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "İnsan hayatını kurtarmaya odaklanmış ve bu sebeple de oldukça savunmasız bir noktada olan sağlık çalışanlarına şiddet eyleminin gerçekleştirilmesi tam anlamıyla insafsızlık ve vicdansızlıktır." dedi.

Gergerlioğlu, bazı HDP milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "şiddetin ne yazık ki toplumun bütün katmanlarında ilkel bir kendini ifade etme aracı haline dönüştüğünü" söyledi.

Evde, sokakta, okulda, trafikte ve hastanelerde şiddet olaylarının her gün arttığını dile getiren Gergerlioğlu, "Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar her yıl on binlerle ifade edilmektedir. İnsan hayatını kurtarmaya odaklanmış ve bu sebeple de oldukça savunmasız bir noktada olan sağlık çalışanlarına şiddet eyleminin gerçekleştirilmesi tam anlamıyla insafsızlık ve vicdansızlıktır." dedi.

Doktorların iş yükünün her geçen yıl daha da arttığını dile getiren Gergerlioğlu, bir gün içerisinde doktor başına düşen hasta sayısının en az 25 olduğunu, doktorlar ve sağlık çalışanlarının yoğun bir iş yükü ile karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, toplumun ya da bireyin sağlıklı olmasının sadece sağlık hizmetiyle sınırlı olmadığını, toplumun sağlığı için öncelikle sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının, koşullarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ise Meclisin ve Sağlık Bakanlığının bir an önce bu probleme el atması gerektiğini belirterek, HDP'nin konuya ilişkin sürekli yasa teklifi verdiğini fakat hiçbirinin işleme alınmadığını söyledi.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu sağlıkta şiddet

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