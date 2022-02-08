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  4. Sağlık çalışanlarından 1 günlük grev! "Taleplerimizin karşılanmaması durumunda..."

Sağlık çalışanlarından 1 günlük grev! "Taleplerimizin karşılanmaması durumunda..."

08.02.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün tüm Türkiye’de bir günlük grev gerçekleştiriyor.

Sağlık çalışanlarından 1 günlük grev! "Taleplerimizin karşılanmaması durumunda..."

İstanbul'daki eylemin ana adresi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Sağlık çalışanları fakülte önünde toplandı. Grup adına açıklamayı İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptı.

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"DAHA UZUN GREVE HAZIRIZ"

Saip, "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası'na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli greve hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" dedi. (DHA)

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