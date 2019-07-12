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Sağlık çalışanlarından bantlı tepki

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2019 20:15 | Son Güncelleme

İzmir’de dün farklı yerlerde doktorların darp edilmesinin ardından Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi basın açıklaması düzenledi.

İzmir’de dün farklı yerlerde doktorların darp edilmesinin ardından Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi basın açıklaması düzenledi. Başkan Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarının sahipsiz bırakıldığını dile getirdi.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan 20 No’lu Sağlık Ocağı ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde hekimlerin darp edilmesinin ardından doktorlar basın açıklaması yaptı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan basın açıklamasına hekimler tepki olarak ağızlarına siyah bant takarak çıktı. Açıklamayı yapan Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarının hemen her gün şiddete maruz kaldığını belirterek, “Gün geçmesin ki bir sağlık çalışanımız hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete, küfre, hakarete maruz kalmasın. Ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi ilimizde de, her gün onlarca sağlık çalışanımız hasta, hasta yakınları ya da vatandaşlar tarafından şiddete maruz kalmaktadır” dedi.

Bir günde iki olay
İzmir’de dün yaşanan olaylara ilişkin bilgi veren Doğruyol, “Dün saat 12.30 sularında Bayraklı 20 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde bir hasta, Dr. Mahide Agara’dan kendisine rapor yazmasını istemiş ancak olumlu yanıt alamayınca önce tehditler savurup ardından da Dr. Alper Durmuş Sönmez’i darp etmiş. Bunun ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye yoğun bakım servisinde 72 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, yaklaşık 30-35 kişilik cenaze yakınları tarafından saat 12.00 civarı sıkıntı yaşanmaya başlamış, yaklaşık saat 14.00’e kadar devam eden karmaşada gruptan 3-4 kişi Dahiliye Yoğun Bakım ve Dahiliye servisi çalışanlarına yönelik saldırıda bulunmuş. Bir hemşire arkadaşımız, saldırganlar tarafından darp edildi” dedi.

“Sağlık çalışanları sahipsiz”
Cezaların caydırıcı olması gerektiğini savunan Ahmet Doğruyol, “Maalesef sağlık çalışanları sahipsiz kalmıştır. Öncelikle verilen ve verilecek cezaların caydırıcılığının olması gerekmektedir. Sağlık personeline bırakın şiddet uygulamayı, hakaret ve küfrün ağır cezaları olmalıdır. Sağlık personeline karşı işlenen suçların cezasının hiçbir şekilde paraya dönüştürülememesi sağlanmalıdır. Tehlike karşısında kullanılmak kaydıyla sağlık personeline biber gazı vb. ekipman verilmelidir. Tehlike arz edecek sözlü ya da fiili saldırılardan hemen sonra sağlık müdürlüğü avukatları olayın adli mercilere intikal ettiği ilk anda olaya müdahil olarak sağlık çalışanlarının yanında yer almalı, verilen ilk ifadelerin, tutulan raporların uygun olmasını sağlayarak süreci yakından takip etmelidir” ifadelerini kullandı.

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