Sağlık Çalışanlarından Bütçe ve Kur Zammı Talebi

Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşların oluşturduğu Diyarbakır Sağlık Platformu üyeleri, ortak açıklama ile sağlığa daha fazla bütçe ayrılması çağrısı yaptı. Açıklamaya katılanlar ayrıca, yükselen kurların dikkate alınarak zam yapılmasını istedi.

Hükümete bütçe çağrısı için basın açıklaması yapmak isteyen Diyarbakır Sağlık Platformu üyeleri, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde toplandı. Hastane tabelası önünde açıklama yapmak isteyen gruba polis, yolu kapattıkları gerekçesiyle önce izin vermedi. Ancak grup aynı noktada açıklama yapmak isteyince gerginlik başladı. Platform üyeleri ile polis arasında itişme yaşandı; ancak sonunda grubun açıklama yapmasına izin verildi.

Diyarbakır Sağlık Platformu adına açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, genel bütçe gelirleri içinde kurumlar vergisi payı arttırılması çağrısı yaparak, “Yoksullardan, emekçilerden, ücretlilerden alınan direkt ve dolaylı vergi payları azaltılmalı, sermaye sahiplerinin vergi sorumluluğu arttırılmalıdır” dedi. Sağlık hizmetleri harcamalarında merkezi bütçenin payının arttırılmasını isteyen Ok Orak, taleplerini sıraladı:

Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki payı yüzde 10’un üzerine çıkarılmalıdır. SGK pirim gelirleri içinde çalışanların ve kendi hesabına çalışanların payı azaltılmalı, patronların payı arttırılmalıdır. SGK’ye genel bütçeden aktarılan pay arttırılmalıdır.

Sağlık hizmetleri harcamalarında merkezi devlet harcamalarının payı arttırılmalı, SGK ve hane halkları harcamalarının payı azaltılmalıdır. Katkı-katılım, ilave ücret gibi hiçbir ad altında halktan sağlık hizmetleri için ücret alınmamalıdır.

SGK’nın özel hastanelerden hizmet satın alması hizmet başına ve vaka başına ödeme ile değil, toptan bütçeleme ile olmalıdır.

Sağlık emekçileri sayısı OECD ortalamasına güvenceli ve kadrolu istihdamla çıkarılmalıdır.

Sağlık emekçilerine ek ödeme, döner sermaye vb. adlarla yapılan, ekip anlayışını bozan, rekabet oluşturan ve çalışma barışını bozan ödeme yöntemi yerine yoksulluk sınırının üzerinde, tek kalemde, tamamı emekliliğe yansıyacak şekilde maaş ödenmesine başlanmalıdır.

Özel sağlık kurumlarına aktarılan her türlü pay kaldırılmalıdır. Kamu sağlık kurumları ve sağlık eğitimleri için bütçeden ayrılan pay yükseltilmelidir.

Covid-19 pandemisinde gördüğümüz gibi sağlık sistemleri çökme aşamasına gelmiştir. Mevcut kapitalist sistemin doğaya olan tahakkümü nedeniyle yeni pandemilerin olacağı da öngörülmektedir. Bu nedenle toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı’nın kentleşmeden tarım politikalarına, çevre politikalarına ve üretim ilişkilerine kadar müdahil olacak bir yapıya büründürülmesi gerekmektedir. Ayrıca yaşanması muhtemel yeni salgınlara karşı da bütçe kalemi oluşturulmalıdır.

Sağlıklı bir toplum için tedavi edici hizmetler yeterli değildir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yeniden ele alınması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.

Savaş toplum sağlığına zararlıdır. Ülke içinde ve dışında savaşa karşı barış politikalarının geliştirilmesi gibi konularda da sağlık alanının söz sahibi olması gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinin üretilmesi planlanması ve sunulmasının tüm aşamalarında sağlık emekçileri ve örgütlerini ve halkı karar alma süreçlerine dahil edecek mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan sağlık emekçileri derhal işe başlatılmalıdır. “

“Maaşlar mevcut kura yetişemiyor”

Açıklamanın ardından VOA Türkçe’ye konuşan katılımcılar, sağlık çalışanlarına verilecek zamlarda kur artışlarının dikkate alınmasını istedi.

SES Şube Sekreteri Eyüp Ay, maaşlarının kaybolma noktasına geldiğini savunarak, “Mevcut bugünkü şartlarda maaşlarımız erimedi yok olma noktasına geldi. Çünkü mevcut kura yetişemiyoruz. Marketlerde artık etiket değiştirme elemanlar istihdam edilmeye başlandı. Sürekli fiyatları değişiyor sürekli fiyatları artıyor. Buna karşılık emekçilerin kaybı da aynı oranda artıyor. Biz buna karşı sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Ülkenin kaynakları gerçekten var, kaynakların ranta değil sağlığı ayrılmasını istiyoruz” dedi.

SES Kadın Sekreteri Fatma Yıldızhan da yüksek enflasyona dikkat çekerek, “Yaşanan enflasyona göre ülkede yaşanan bir ekonomik kriz var. Ekonomik krizin göz önünde bulundurularak bir bütçe ayarlaması istiyoruz. Sağlık hizmeti sunan kişiler açısından, çalışanlar açısından hizmet sunulurken kullanılan malzemeler açısından kısmayla bu ekonomik krizi çözemezsiniz. Bunun faturasını bize ödetemezler“ ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaşa da kur oranında zam isteyenlerden. Yaşa, kur artışından her açıdan olumsuz etkilendiklerini ifade ederek, “Türk lirasının döviz karşısındaki eridiğini gösteriyor. Bunun bize yansıması sağlık emekçilerine yansıması da birçok açıdan oluyor. Sosyal açıdan oluyor başka açılardan oluyor. Maaşlarımıza ek bir zam gelmediği için maaşların eridiğini gösteriyor. TL’de nasıl erime oluyorsa maaşlar da oluyor” diye konuştu.

